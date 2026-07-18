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भारत

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नंद किशोर गोयनका के निधन पर दुःख व्यक्त किया, डॉक्टर सुभाष चंद्रा को भेजा शोक संदेश

एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को भेजे गए शोक संदेश में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि इस मुश्किल समय में मेरी संवेदनाएं आपके और परिजनों के साथ हैं.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jul 18, 2026, 08:59 PM IST

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नंद किशोर गोयनका के निधन पर दुःख व्यक्त किया, डॉक्टर सुभाष चंद्रा को भेजा शोक संदेश

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नंद किशोर गोयनका के निधन पर दुःख व्यक्त किया.

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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता और प्रख्यात समाजसेवी  नंद किशोर गोयनका के निधन पर दुख व्यक्त किया है. नंद किशोर गोयनका का निधन 13 जुलाई 2026 को हुआ था. उनका अंतिम संस्कार बुधवार, 15 जुलाई 2026 को किया गया. 

डॉक्टर सुभाष चंद्रा को भेजे गए शोक संदेश में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "आपके पूज्य पिताजी श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ. इस मुश्किल समय में मेरी संवेदनाएं आपके और परिजनों के साथ हैं. श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन से आपके जीवन में आई रिक्तता की पीड़ा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता. उनका देहावसान परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति है. ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा आपको और आपके परिजनों को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें. इस दुःखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं. ऊं शांति."

बता दें कि नंद किशोर गोयनका का निधन सोमवार 13 जुलाई को 96 वर्ष की आयु में मुंबई स्थित उनके निवास स्थान पर हुआ था. 28 सितंबर 1930 को जन्मे नंद किशोर गोयनका का जीवन सादगी, राष्ट्रभक्ति और परोपकार का एक अनुपम उदाहरण था. वे एस्सेल ग्रुप जैसे बड़े औद्योगिक साम्राज्य के स्तंभ होने के बावजूद हमेशा व्यावसायिक चकाचौंध से दूर रहे. वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक अत्यंत समर्पित और निष्ठावान स्वयंसेवक थे, जिन्होंने संघ में कई महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरे दायित्वों का निर्वहन किया.

उनका पूरा जीवन मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण, मानवता की भलाई और निस्वार्थ गौसेवा के लिए समर्पित रहा. यही वजह है कि उनके निधन पर उद्योग, कला और राजनीति जगत की तमाम हस्तियों ने दुःख व्यक्त किया. बता दें कि नंद किशोर गोयनका की यादों और विचारों को सहेजने के लिए एक बड़ी घोषणा की भी की गई है. एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने पिता नंद किशोर गोयनका की याद में हिसार में एक यूनिवर्सिटी स्थापित करने का एलान किया है. इस यूनिवर्सिटी को ज्ञान का ऐसा केंद्र बनाया जाएगा जो उनके सपनों को शिक्षा और समाज कल्याण के जरिए आगे बढ़ाएगी. 

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