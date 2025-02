दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं. शनिवार 8, फरवरी को हुई मतगणना के बाद बीजेपी ने बहुमत के आंकडे़ को हासिल किया है. 27 साल बाद अब बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है. इसी बीच दिल्ली की सीएम आतिशी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. हालांकि, बीजेपी ने अभी तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया है. बता दें कि 70 में से आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली हैं और बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर दिल्ली की सत्ता में कमबैक कर लिया है.

कालकाजी सीट से दर्ज की जीत

दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रमुख नेता आतिशी ने कालकाजी विधानसभा सीट से अपनी जीत दर्ज की है. कालकाजी सीट से आतिशी को टक्कर देने के बीजेपी से रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा मैदान में उतरे थे. आतिशी और रमेश बिधूड़ी के बीट कांटे की टक्कर के बाद अंत में आतिशी ने रमेश बिधूड़ी को 3500 वोटों से हरा दिया.

