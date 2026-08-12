दिल्ली की CM और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में कर्तव्य पथ से निकाली गई तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री ने लोगों से की ये अपील

अब देश की ताकत युवाओं और वर्तमान पीढ़ी के हाथों में है. अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और उसकी तस्वीरें लें”

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को कर्तव्य पथ पर आयोजित तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिल्लीवासियों से अपील की कि सभी अपने घरों पर तिरंगा फहराएं. उसकी तस्वीरें लें और सोशल मीडिया पर साझा करें. इस दौरान देश की राजधानी दिल्ली के हृदय में, वीरों के शौर्य और बलिदान की स्मृतियों को संजोए इंडिया गेट से लेकर राष्ट्र के कर्तव्यबोध के प्रतीक कर्तव्य पथ तक तिरंगे की विराट छटा दिखाई दी.

मुख्यमंत्री रेखा गृप्ता ने तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, “आज हम यहां अपने देश को आगे ले जाने और भारत को मजबूत बनाने के दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हैं. स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आजादी दिलाई है. अब देश की ताकत युवाओं और वर्तमान पीढ़ी के हाथों में है. अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और उसकी तस्वीरें लें”. इसे सोशल मीडिया पर शेयर करें. ज्यादा से ज्यादा लोगों से इसे साझा करें.

भाजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी की गरिमामयी उपस्थिति में आज रफी मार्ग से कर्तव्य पथ तक आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुई।



देश की राजधानी के हृदय में, वीरों के शौर्य और बलिदान की स्मृतियों को संजोए इंडिया गेट से लेकर राष्ट्र के कर्तव्यबोध का प्रतीक… pic.twitter.com/4bxKo0CACs — Rekha Gupta (@gupta_rekha) August 12, 2026

हर घर तिरंगा

सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने ‘हर घर तिरंगा’ के माध्यम से तिरंगे को जन-जन के उत्सव और राष्ट्रभाव की एक विराट अभिव्यक्ति बनाया है. आइए, #HarGharTiranga के साथ इस राष्ट्रभाव को दिल्ली की हर गली, हर मोहल्ले और हर घर तक पहुंचाएं. इसी के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई. इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता के साथ ही दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, कैबिनेट सहयोगी प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविन्द्र इन्द्राज, शिक्षा विभाग के अधिकारियों सहित अनेक लोग उपस्थित रहे.