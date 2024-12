Kisan Protest: किसानों ने आज के लिए 'दिल्ली चलो' मार्च स्थगित कर दिया है, क्योंकि पुलिस ने उन्हें नियंत्रित करने और सीमा पार करने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए हैं. किसानों ने शुक्रवार (6 दिसंबर) को दिल्ली में शंभू बॉर्डर से संसद तक मार्च करने की योजना बनाई थी.

पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले दागे जाने के कारण बीकेयू क्रांतिकारी के अध्यक्ष सुरजीत सिंह फूल सहित कम से कम छह किसान घायल हो गए. इसके बाद किसान नेता सरवन पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस से बातचीत का आह्वान किया है. पुलिस झड़प के बाद किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने किसानों के जत्थे को वापस बुला लिया है. उन्होंने कहा कि जत्थे को वापस बुलाया गया है. साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस के साथ झड़प में छह किसान घायल हो गए हैं.

'निहत्थे लोगों पर सरकार का जुल्म'

सरवन सिंह पंधेर ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा,'हमने जत्था वापस लिया है, कूच वापस नहीं लिया है. पुलिस के साथ हुई झड़ पर पंधेर ने कहा कि निहत्थे लोगों, किसानों पर भारत सरकार का जुल्म है.' किसान नेता ने आगे कहा कि आगे का फैसला मीटिंग के बाद लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें - Farmers Protest: MSP की गारंटी से लेकर पूरा कर्ज माफ, जानें किन मांगों को लेकर दिल्ली कूच को तैयार किसान

#WATCH | At the Shambhu border, farmer leader Sarwan Singh Pandher says, "We have called off 'Jattha' and not the march (to Delhi). 6 farmers have been injured..." pic.twitter.com/Pjun50t0lD