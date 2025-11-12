भारत

देखने में बिल्कुल नमक जैसा सफेद, खाद में होता है यूज, जानिए दिल्ली ब्लास्ट में ताबाही मचाने वाले अमोनियम नाइट्रेट की ABCD

दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच कर रही है. इस जांच में एक बात साफ हो चुकी है दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है. आइए हम आपको इस लेख में अमोनियम नाइट्रेट के बारे में विस्तार से बताते हैं.

Delhi Car Blast

