देखने में बिल्कुल नमक जैसा सफेद, खाद में होता है यूज, जानिए दिल्ली ब्लास्ट में ताबाही मचाने वाले अमोनियम नाइट्रेट की ABCD

भारत
दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच कर रही है. इस जांच में एक बात साफ हो चुकी है दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है. आइए हम आपको इस लेख में अमोनियम नाइट्रेट के बारे में विस्तार से बताते हैं.
Delhi Car Blast: दिल्ली कार ब्लास्ट में अभी किसी भी सवाल का ठीक तरह से जवाब नहीं मिल पा रहा है. हर सवाल अपने आप में कई राज संजोय हैं. लेकिन ये बात जरूर सामने आ गई है कि इस ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है. दिल्ली धमाके से पहले फरीदाबाद में भी अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ, जो खाद के साथ-साथ ANFO विस्फोटक में भी इस्तेमाल होता है. इसे लेकर देश में एक कानून भी है, लेकिन फिर भी हमेशा इसके गलत इस्तेमाल की आशंका बनी रहती है और दिल्ली ब्लास्ट में वही हुआ है. चलिए जानते है इस सफेद पाउडर की पूरी ABCD
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से