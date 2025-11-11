Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के मृतकों और घायलों की पूरी लिस्ट, देखें किस राज्य के थे सबसे ज्यादा लोग

Delhi Car Blast dead and Injured List: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में हुए धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा घायल हो गए.

दिल्ली में सोमवार को उस समय दहशत फैल गई, जब शाम 6 बजकर 52 मिनट पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक i20 कार में जोरदार धमाका हो गया. इस धमाके की गूंज काफी दूर तक सुनाई दी. धमाके के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने 8 लोगों के मौत और 20 के घायल होने की पुष्टि की है. घायलों का इलाज LNJP अस्पताल में चल रहा है.

लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के मुताबिक, घायलों में कई की हालत गंभीर है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और स्थिति के बारे में अधिकारियों से रिपोर्ट ली. पुलिस ने ब्लास्ट में मारे गए और घायलों की लिस्ट जारी की. जिसमें 28 नाम हैं. इनमें 8 की मौत हो चुकी है, जबकि 20 का इलाज चल रहा है.

दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए लोगों की लिस्ट

अशोक कुमार (34 वर्ष) पुत्र जगबंश सिंह, हसनपुर, अमरोहा (उत्तर प्रदेश)

अमर कटारिया (35 वर्ष) पुत्र जगदीश कटारिया, श्रीनिवासपुरी, दिल्ली

अज्ञात – 28 साल, एमएलसी नंबर 20250287161

अज्ञात – 30 साल, एमएलसी नंबर 20250287162

अज्ञात – 35 साल, एमएलसी नंबर 20250287164

अज्ञात – 52 साल, एमएलसी नंबर 20250287160

अज्ञात – 55 साल, एमएलसी नंबर 20250287156

अज्ञात – 58 साल, एमएलसी नंबर 20250287159

दिल्ली धमाकों में घायल हुए लोगों के नाम

शायना परवीन पुत्री मोहम्मद सैफुल्लाह, ख्वाब बस्ती, शकूर की डंडी (दिल्ली)

समीर पुत्र अज्ञात, मंडावली (दिल्ली)

भवानी शंकर सहरमा पुत्र अज्ञात, संगम विहास (दिल्ली)

जोगिंदर पुत्र अज्ञात, नंद नगरी, दिलशाद गार्डन (दिल्ली)

गीता पुत्री शिव प्रसाद, कृष्णा विहार (दिल्ली)

विनय पाठक पुत्र रामकांत पाठक, आया नगर (दिल्ली)

विनोद पुत्र विशाल सिंह, बटजीत नगर (दिल्ली)

शिवम झा पुत्र संतोष झा, उस्मानपुर (दिल्ली)

मोहम्मद शहनवाज पुत्र अहमद जमन, दरियागंज (दिल्ली)

अंकुश शर्मा पुत्र सुधीर शर्मा, ईस्ट रोहताश नगर, शाहदरा (दिल्ली)

मोहम्मद फारुख पुत्र अब्दुल कादिर, दरियागंज (दिल्ली)

मोहम्मद सफवान पुत्र मोहम्मद गुफ़रान, सीता राम बाजार (दिल्ली)

किशोरी लाल पुत्र मोहन लाल, यमुना बाजार, कश्मीरी गेट (दिल्ली)

आजाद पुत्र रसूलुद्दीन, पांचवीं पुश्ता, कर्तार नगर (दिल्ली)

शिवा जायसवाल पुत्र अज्ञात, देवरिया (उत्तर प्रदेश)

पप्पू पुत्र दूधवी राम, आगरा (उत्तर प्रदेश)

मोहम्मद दाऊद पुत्र जानुद्दीन, अशोक विहार, लोनी, गाजियाबाद

तिलक राज पुत्र किशन चंद, रोहमपुर, हिमाचल प्रदेश

हर्षुल पुत्र संजीव सेठी, गदरपुर, उत्तराखंड

