Viral Video: ई-रिक्शा को बना दिया ट्रैक्टर, युवक के जुगाड़ देखकर हर कोई हैरान

गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ बनेगा आदिवासी इतिहास का साक्षी, छत्तीसगढ़ की झांकी में दिखेगा डिजिटल म्यूजियम

Viral Video: सीटबेल्ट को लेकर छिड़ी बहस, ड्राइवर ने बोली ऐसी इंग्लिश, कार छोड़कर भाग गई महिला

Gen-Z Dating Trend: क्या है नया डेटिंग ट्रेंड हार्डबाॅलिंग? जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स की नहीं है कोई जगह

Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम

Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें

भारत

भारत

छह महीने में जलभराव से राहत का दावा, किराड़ी की बदलेगी सूरत, प्रवेश वर्मा ने पेश किया एक्शन प्लान

दिल्ली सरकार ने बाहरी इलाकों में सीवर और जलभराव की समस्या खत्म करने के लिए 6 महीने का एक्शन प्लान पेश किया है. मंत्री प्रवेश वर्मा ने पिछली सरकार पर लापरवाही के आरोप भी लगाए.

राजा राम

Updated : Jan 22, 2026, 10:56 PM IST

छह महीने में जलभराव से राहत का दावा, किराड़ी की बदलेगी सूरत, प्रवेश वर्मा ने पेश किया एक्शन प्लान

प्रवेश वर्मा (Image Source- ANI)

दिल्ली में वर्षों से चली आ रही सीवर और जलभराव की समस्या को लेकर अब सरकार ने ठोस कदम उठाने का दावा किया है. जल एवं लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा ने गुरुवार को राजधानी के कई प्रभावित इलाकों, खासकर बाहरी दिल्ली, को लेकर श्वेत पत्र जारी किया. इसके साथ ही अगले छह महीनों में किए जाने वाले कामों का पूरा खाका भी सामने रखा गया. सरकार का कहना है कि अब सिर्फ घोषणाएं नहीं, जमीन पर काम दिखाई देगा. 

किराड़ी विधानसभा क्षेत्र का जिक्र

दरअसल, दिल्ली सरकार ने राजधानी की सीवर और जल निकासी व्यवस्था को सुधारने के लिए एक सख्त समयसीमा तय की है. जल एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि सरकार ने अगले छह महीनों को डेडलाइन मिशन के तौर पर लिया है, ताकि लंबे समय से परेशान कर रही जलभराव और ओवरफ्लो की समस्या को खत्म किया जा सके. मंत्री ने कहा कि बाहरी दिल्ली के कई इलाकों में सीवर लाइनों की योजना और तकनीक में गंभीर खामियां रही हैं. किराड़ी विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि वहां सीवर लाइनें तो बिछाई गईं, लेकिन गलत ढलान और खराब डिजाइन के कारण गंदा पानी घरों में घुसने लगा. लोगों को सालों तक इस परेशानी के साथ जीना पड़ा. 

ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने पर भी फोकस

सरकार ने अब इन लाइनों को ठीक करने का काम शुरू कर दिया है. कई इलाकों में जमीन के स्तर से ऊपर नई सीवर लाइनें डाली जा रही हैं ताकि ओवरफ्लो की समस्या न हो. प्रवेश वर्मा का दावा है कि अगले छह महीनों में किराड़ी और आसपास के क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी. मानसून को ध्यान में रखते हुए ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने पर भी फोकस किया जा रहा है. नए पंपिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं, जिससे पानी की निकासी क्षमता बढ़ाई जा सके. इसके साथ ही दिल्ली जल बोर्ड को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार का कहना है कि लक्ष्य सिर्फ सड़कों से पानी निकालना नहीं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि बिना साफ हुआ पानी यमुना में न पहुंचे. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR की हवा में सुधार, GRAP-3 हटा, इन पाबंदियों से मिलेगी राहत

पिछली सरकार पर निशाना

मंत्री प्रवेश वर्मा ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते वर्षों में बुनियादी ढांचे पर काम कागजों और प्रचार तक सीमित रहा. उन्होंने विपक्ष से अपील की कि सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीरें डालने के बजाय मौजूदा कामों को देखें. उन्होंने साफ किया कि किसी भी प्रोजेक्ट में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अगर काम में कमी पाई गई तो ठेकेदारों और इंजीनियरों पर कार्रवाई होगी. शर्मा कॉलोनी समेत कई इलाकों में गंभीर जलभराव की समस्या को प्राथमिकता पर लिया गया है, ताकि लोगों को रोजमर्रा की परेशानी से राहत मिल सके. 

इनपुट- ANI

