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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

सत्य निकेतन हादसा: मकान मालिक को पता था कमजोर है नींव, फिर भी किराये के लिए चढ़ा दिए 4 फ्लोर

दिल्ली में इमारत गिरने के मामले में साउथ कैंपस थाना पुलिस ने मकान मालिक हरि राम बंसल और उनके भाई के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या की FIR दर्ज की है.

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Gaurav Barar

Updated : Sep 08, 2026, 01:45 PM IST

सत्य निकेतन हादसा: मकान मालिक को पता था कमजोर है नींव, फिर भी किराये के लिए चढ़ा दिए 4 फ्लोर

दिल्ली में इमारत गिरने से सात लोगों की मौत (Image- IANS)

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दिल्ली में रविवार (6 सितंबर 2026) को ढही एक इमारत के मामले में पुलिस की एफआईआर से बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. हादसे में सात लोगों की मौत हो चुकी है. एफआईआर के मुताबिक, इमारत के मालिकों को अच्छी तरह पता था कि दशकों पुरानी नींव इतना बोझ नहीं उठा पाएगी, लेकिन इसके बावजूद ज्यादा किराया कमाने के लालच में उन्होंने पुरानी नींव पर ही 4 अतिरिक्त मंजिलें खड़ी कर दीं.

किराये का लालच पड़ा भारी

पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार, इमारत के मालिक हरि राम बंसल और उनके भाई ने मौजूदा नींव की कमजोरी को जानते हुए भी अवैध रूप से 4 मंजिलें बना डालीं. पुलिस का आरोप है कि यह पूरा निर्माण केवल किराये से ज्यादा कमाई करने की नीयत से किया गया था, भले ही इससे पूरी इमारत के गिरने का खतरा बना हुआ था.

इस इमारत में होस्टेलडेज नाम से एक पेइंग गेस्ट चलाया जा रहा था. ग्राउंड फ्लोर के साथ 4 मंजिलों वाली इस बिल्डिंग में बड़ी संख्या में छात्र और अन्य लोग रह रहे थे, तभी अचानक यह पूरी इमारत भरभरा कर गिर गई.

जानते थे कि जा सकती है जान

एफआईआर में पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि मकान मालिक को इस बात का पता था कि पुरानी नींव नया वजन नहीं सह पाएगी और इमारत ढहने से लोगों की जान जा सकती है. इसके बावजूद, सुरक्षा मानकों और इंसानी जिंदगियों को ताक पर रखकर यह अवैध निर्माण करवाया गया.

साउथ कैंपस थाने में रविवार रात एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इनमें गैर-इरादतन हत्या, इमारत के निर्माण या मरम्मत में लापरवाही और दूसरों की जान को खतरे में डालने जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं.

जांच के दायरे में आए कई सवाल

इस एफआईआर के सामने आने के बाद अब यह बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि जब नींव इतनी कमजोर थी, तो 4 अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण होने कैसे दिया गया? पुलिस की जांच में अब यह भी पता लगाया जाएगा कि इस अवैध निर्माण की इजाजत किसने दी, क्या इसके लिए किसी प्रशासनिक अधिकारी या विभाग से मंजूरी ली गई थी और क्या निर्माण से पहले कोई स्ट्रक्चरल सेफ्टी जांच कराई गई थी या नहीं.

पुलिस का कहना है कि एफआईआर में लगाए गए सभी आरोपों की गहराई से जांच की जा रही है और कानूनी प्रक्रिया के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

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