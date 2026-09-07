1 साल, 6 हादसे, 36 मौतें... दिल्ली में लगातार ढहती इमारतों के लिए जिम्मेदार कौन?

दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास सत्य निकेतन इलाके में स्थित एक पुरानी और अवैध पीजी इमारत ढहने से कई छात्रों समेत 7 लोगों की जान चली गई.

देशभर से लाखों छात्र बड़ी-बड़ी उम्मीदें और अपने सुनहरे सपने लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने आते हैं. माता-पिता भी कलेजे पर पत्थर रखकर बच्चों को इस उम्मीद से शहर भेजते हैं कि वे पढ़कर अपना भविष्य संवारेंगे. लेकिन सोचिए, उस परिवार पर क्या बीतती होगी जब उनका बच्चा किसी हादसे का शिकार होकर कभी घर लौट ही न पाए?

यह एक ऐसा भयावह सपना है, जो अचानक किसी प्रशासनिक लापरवाही या बिल्डरों की साठगांठ के कारण कई परिवारों की हकीकत बन जाता है. रविवार (6 सितंबर 2026) को साउथ दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ. यह वही संकरी गलियों वाला इलाका है, जहां डीयू के ढेरों छात्र किराए पर कमरा या पीजी लेकर रहते हैं.

सत्य निकेतन हादसा- मलबे में तब्दील होते सपने

रविवार के दिन यहां स्थित एक पीजी की इमारत अचानक ताश के पत्तों की तरह भरभराकर गिर पड़ी. छुट्टी का दिन होने की वजह से कई छात्र और लोग अंदर ही मौजूद थे. घटना के 20 घंटे बाद तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं.

30 साल पुरानी और जर्जर हो चुकी थी इमारत

बताया जा रहा है कि यह इमारत करीब 30 साल पुरानी और जर्जर हो चुकी थी. सिर्फ यही नहीं, ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में बिना किसी इजाजत के इस पर अवैध रूप से एक्स्ट्रा मंजिलें भी तान दी गई थीं. सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन को इन जर्जर और अवैध इमारतों की भनक तक नहीं थी?

सिर्फ हादसा या लगातार अनदेखी?

अगर यह पहली घटना होती, तो इसे एक हादसा मानकर भूला जा सकता था. लेकिन दिल्ली में पिछले एक-डेढ़ साल के आंकड़े देखें, तो समझ आएगा कि यह हादसा नहीं बल्कि सीधी-साधी लापरवाही है.

रोहिणी हादसा- जुलाई में रोहिणी इलाके में एक चार मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई थी. इस हादसे में दबकर 3 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी.

जुलाई में रोहिणी इलाके में एक चार मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई थी. इस हादसे में दबकर 3 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी. साकेत/सैदुलाजाब हादसा- मई में साकेत मेट्रो स्टेशन के पास बनी एक अवैध पांच मंजिला इमारत गिरकर पास की कैंटीन पर जा पहुंची. कैंटीन में खाना खा रहे छात्रों और अन्य लोगों में से 6 की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए.

मई में साकेत मेट्रो स्टेशन के पास बनी एक अवैध पांच मंजिला इमारत गिरकर पास की कैंटीन पर जा पहुंची. कैंटीन में खाना खा रहे छात्रों और अन्य लोगों में से 6 की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए. वेलकम इलाका- जुलाई में नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के वेलकम में एक 4 मंजिला पुराना मकान अचानक गिर गया, जिसमें 6 लोग मलबे में दब गए और अपनी जान गंवा बैठे.

जुलाई में नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के वेलकम में एक 4 मंजिला पुराना मकान अचानक गिर गया, जिसमें 6 लोग मलबे में दब गए और अपनी जान गंवा बैठे. पहाड़गंज हादसा- मई में पहाड़गंज में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का बेसमेंट ढहने से काम कर रहे 3 मजदूरों की दबकर दर्दनाक मौत हो गई.

मई में पहाड़गंज में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का बेसमेंट ढहने से काम कर रहे 3 मजदूरों की दबकर दर्दनाक मौत हो गई. मुस्तफाबाद हादसा- अप्रैल में मुस्तफाबाद की एक 4 मंजिला इमारत ढहने से 11 लोगों की जान चली गई थी. उस वक्त भी प्रशासन ने इसे 'इलीगल कंस्ट्रक्शन' बताकर पल्ला झाड़ लिया था.

गिरती इमारतों की जवाबदेही किसकी?

जब भी कोई बड़ा हादसा होता है, तो नगर निगम और पुलिस प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण का बहाना बनाकर जांच के आदेश दे दिए जाते हैं. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये अवैध इमारतें बन रही होती हैं, जब जर्जर मकानों में धड़ल्ले से पीजी चलाए जाते हैं, तब जिम्मेदार अफसर आंखें मूंदकर क्यों बैठे रहते हैं? क्या आम इंसान की जान की कीमत सिर्फ एक कागजी जांच और मुआवजे के वादे तक ही सीमित रह गई है?

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