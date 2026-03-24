Delhi Budget 2026: CM रेखा गुप्ता ने पेश किया 1.03 लाख करोड़ का 'ग्रीन बजट', बताया दिल्ली की कमाई का प्लान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1.03 लाख करोड़ का ग्रीन बजट 24 मार्च को पेश किया. इस बजट में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई पर फोकस रखा गया है. मुख्यमंत्री ने रेवेन्यू के लिए सरकार का प्लान भी बताया.

Delhi Budget 2026: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 24 मार्च को विधानसभा में साल 2026-27 के लिए बजट पेश किया. 1.03 लाख करोड़ के इस बजट में उन्होंने राजधानी के विकास के लिए कई ऐलान किये. मुख्यमंत्री इस बजट को ग्रीन बजट बताया. इस बजट में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई पर फोकस रखा गया है.

सीएम रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि इस बजट को लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 'ग्रीन बजट' के रूप में तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि इस बजट की हर योजना और नीति में पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों की चिंता को शामिल किया गया है. इसी के तहत कुल बजट का 21 प्रतिशत हिस्सा पर्यावरण के लिए निर्धारित किया गया है.

कैसे होगी दिल्ली की कमाई?

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार 900 करोड़ रुपये की कमाई नॉन-टैक्स रेवेन्यू से करेगी. 591 करोड़ रुपये दिल्ली को केंद्रीय सड़क निधि से मिलेंगे. मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकारी योजनाओं के तहत दिल्ली को केंद्र सरकार से करीब 2500 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है. उन्होंने यह भी बताया कि कुल बजट का 70.3 प्रतिशत हिस्सा राजस्व व्यय के लिए रखा गया है.

बजट में दिल्ली के लिए क्या-क्या ऐलान किए गए

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के लिए इस बार बड़ा प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार 11,666 करोड़ रुपए की राशि एमसीडी को दी जा रही है.

इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास को भी बजट में प्राथमिकता दी गई है. लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के लिए 5,921 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है. इसके अलावा, शहरी विकास के लिए 7,887 करोड़, यमुनानगर के लिए 300 करोड़, झुग्गी विकास के लिए 800 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 787 करोड़ और विकास विभाग के लिए 914 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि पीडब्ल्यूडी के तहत सड़कों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. विभाग को 7,000 किलोमीटर सड़कों को ईंट और पक्के निर्माण के साथ पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है, जिस पर 1,392 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. इसके अलावा, विधायकों के क्षेत्रों के विकास के लिए 350 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं.

एनडीएमसी और दिल्ली कैंटोनमेंट क्षेत्र के लिए भी 186 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

IANS Input

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.