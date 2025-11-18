दिल्ली धमाके के मास्टरमाइंड उमर का सुसाइड बॉम्बिंग वीडियो वायरल, देखकर जेहादियों की थम जाएगी नब्ज

जम्मू मेडिकल कॉलेज में पुलिस की छापेमारी, डॉक्टर्स के लॉकर की जांच कर रहीं एजेंसियां | जांच के लिए नेपाल जा रही है टीम, जांच के लिए IB और ATS की टीम नेपाल निकली | जम्मू मेडिकल कॉलेज में पुलिस की छापेमारी | दिल्ली कार धमाके में पुलिस की जांच तेज, देशभर में 25 जगहों पर जांच टीम की रेड, आतंकियों के मददगारों की तलाश में छापेमारी | डॉक्टर परवेज के दस्तावेजों से हुआ खुलासा, जांच एजेंसियां 150 फोन की डिटेल खंगाल रहीं, IP एड्रेस से संदिग्धों का पता लगाया जा रहा | दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट पर बड़ी खबर, अल फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग की जांच | दिल्ली ब्लास्ट की जांच से जुड़ी बड़ी खबर, तीन लोगों से अभी भी पूछताछ की जा रही, 4 लोगों को तीन दिन पूछताछ के बाद छोड़ा
दिल्ली कार धमाके के मुख्य आरोपी आतंकी उमर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में उमर सुसाइड बॉम्बिंग की कर रहा था बात कर रहा है. बताया जा रहा है कि ये वीडियो ब्लास्ट करने से पहल रिकॉर्ड किया गया है.
दिल्ली कार धमाके के मुख्य आरोपी आंतकी उमर का एक वीडियो वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि ये वीडियो विस्फोट करने से ठीक पहले बनाया गया है. इस वीडियो में आतंकी उमर सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में बात करता हुआ नजर आ रहा है. इस वीडियो ने पूरे केस को और ज्यादा गंभीर बना दिया है, क्योंकि इसमें उमर सीधे तौर पर सुसाइड बॉम्बिंग (आत्मघाती हमले) की पैरवी करता दिखाई दे रहा है.
सूत्रों के मुताबिक उमर ने विस्फोट करने से पहले ये वीडियो खुद रिकॉर्ड किया था. इस वीडियो में आतंकी उमर कहता है कि सुसाइड बॉम्बिंग को ठीक से समझा नहीं गया है. वीडियो में उमर कहता है, "लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वह यह समझने में नाकाम रहना है कि बम विस्फोट या आत्मघाती बम विस्फोट का विचार असल में क्या है. इसके खिलाफ कई विरोधाभास और अनगिनत तर्क हैं."
उमर आगे कहता है कि...
जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि उसकी मृत्यु एक निश्चित समय और स्थान पर होगी, तो वह एक खतरनाक मानसिक स्थिति में चला जाता है. वह यह मानने लगता है कि मृत्यु ही उसकी एकमात्र मंज़िल है." आगे वह कहता है कि, 'लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी सोच, या ऐसी परिस्थितिया, किसी भी लोकतांत्रिक या इंसानी व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं हो सकतीं, क्योंकि वे जीवन, समाज और कानून के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं.'
मरने वालों की संख्या बढ़ी
ये वीडियो यही पर खत्म हो जाता है, इसलिए ये पता नहीं चल पाया है कि आतंकी सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में और क्या राय रखता है. इस बीच, दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए विस्फोट में दो अन्य घायलों की एलएनजेपी अस्पताल में मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई
