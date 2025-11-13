दिल्ली ब्लास्ट से एक नहीं 2 आतंकी संगठनों का कनेक्शन!, आतंकियों का PoK में माला पहनाकर किया गया स्वागत

दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद बुधवार को पीओके के कोटली में लश्कर के बड़े आतंकी और लीडर अब्दुल रऊफ और रिजवान हनीफ की एक अहम बैठक हुई.

नई के दिल्ली में लाल किले के पास हुआ बम धमाका सिर्फ एक आतंकी संगठन का नतीजा नहीं था, इसमें दो आतंकी संगठन शामिल थे. इसका पता धमाके के बाद पीओके में दोनों संगठनों के आतंकियों के स्वागत से लगाया जा सकता है. यहां उनपर फूल डालने से लेकर फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया है.

दरअसल अब तक दिल्ली बम ब्लास्ट केस में जैश ए मोहम्मद की साजिश सामने आ रही थी, लेकिन अब साफ हो गया कि इस वारदात को अंजाम देने में सिर्फ जैश मोहम्मद ही नहीं था. उसके साथ लश्‍कर-ए-तैयबा के आतंकी भी शामिल थे, जिनका स्वागत पीओके में शाही अंदाज में किया गया. इन पर फूल बरसाने से लेकर फूलों की माला पहनाकर स्‍वागत किया गया.

बड़े आतंकी लीडर्स की हुई बैठक

बताया जा रहा है कि दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद बुधवार को पीओके के कोटली में लश्कर के बड़े आतंकी और लीडर अब्दुल रऊफ और रिजवान हनीफ की एक अहम बैठक हुई. इसमें रिजवान हनीफ लश्कर के पीओके यूनिट का डिप्‍टी अमीर है. वहीं लश्कर और जैश के आतंकियों के बीच मुलाकात और संबंध बनाये रखने का काम करता है. रिजवान हनीफ हिलाल-उल-हक ब्रिगेड नाम की एक कॉम्बैट यूनिट का संचालन करता है. ये एक लश्कर और जैश की संयुक्त ब्रिगेड है, जो खुले तौर पर PAFF के नाम से काम करती है. पहलगाम के आतंकी हमले में भी इनका कनेक्शन मिला था.

लोगों का ब्रेनवॉश कर देता है हनीफ

बताया जाता है कि लश्कर का कुख्यात आतंकवादी रिजवान हनीफ लोगों को ब्रेनवॉश करने में एक्सपर्ट है. वह नये नये लोगों से मिलकर उनका ब्रेनवॉश उन्हें आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचाता है. सूत्रों की मानें तो हनीफ पीओके में युवाओं की भर्ती, हथियारों की तस्करी और भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाता है.

