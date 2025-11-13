FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

चारों आतंकियों ने मिलकर 20 लाख जुटाए, गुरुग्राम और नूंह से फर्टिलाइजर खरीदा था, अल फलाह यूनिवर्सिटी से डायरी मिली, आतंकी उमर, मुजम्मिल की डायरी मिली

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi-NCR Weather: हल्की धुंध के साथ सुबह और रात में रहेगी ठंड, जानें दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा के मौसम का हाल

हल्की धुंध के साथ सुबह और रात में रहेगी ठंड, जानें दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा के मौसम का हाल

सुलझ गई दिल्ली ब्लास्ट की सबसे कठिन पहेली, i20 कार में आंतकी उमर ही था, DNA टेस्ट से पुष्टि

सुलझ गई दिल्ली ब्लास्ट की सबसे कठिन पहेली, i20 कार में आंतकी उमर ही था, DNA टेस्ट से पुष्टि

दिल्ली ब्लास्ट से एक नहीं 2 आतंकी संगठनों का कनेक्शन!, आतंकियों का PoK में माला पहनाकर किया गया स्वागत

दिल्ली ब्लास्ट से एक नहीं 2 आतंकी संगठनों का कनेक्शन!, आतंकियों का PoK में माला पहनाकर किया गया स्वागत

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
डबल वेतन के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं... नाइट शिफ्ट काम करने वाली महिलाओं के लिए यूपी सरकार ने बदले नियम

डबल वेतन के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं... नाइट शिफ्ट काम करने वाली महिलाओं के लिए यूपी सरकार ने बदले नियम

मिलिए शहबाज बदेशा की खूबसूरत गर्लफ्रेंड कशिश अग्रवाल से, इंटरनेट पर मचाई सनसनी, PHOTOS

मिलिए शहबाज बदेशा की खूबसूरत गर्लफ्रेंड कशिश अग्रवाल से, इंटरनेट पर मचाई सनसनी, PHOTOS

दुनिया के 5 देश जिनके पास है सबसे बड़ी एक्टिव सेना, जानें भारत कौन से नंबर पर आता है

दुनिया के 5 देश जिनके पास है सबसे बड़ी एक्टिव सेना, जानें भारत कौन से नंबर पर आता है

Homeभारत

भारत

दिल्ली ब्लास्ट से एक नहीं 2 आतंकी संगठनों का कनेक्शन!, आतंकियों का PoK में माला पहनाकर किया गया स्वागत

दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद बुधवार को पीओके के कोटली में लश्कर के बड़े आतंकी और लीडर अब्दुल रऊफ और रिजवान हनीफ की एक अहम बैठक हुई.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Nov 13, 2025, 07:02 AM IST

दिल्ली ब्लास्ट से एक नहीं 2 आतंकी संगठनों का कनेक्शन!, आतंकियों का PoK में माला पहनाकर किया गया स्वागत
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

नई के दिल्ली में लाल किले के पास हुआ बम धमाका सिर्फ एक आतंकी संगठन का नतीजा नहीं था, इसमें दो आतंकी संगठन शामिल थे. इसका पता धमाके के बाद पीओके में दोनों संगठनों के आतंकियों के स्वागत से लगाया जा सकता है. यहां उनपर फूल डालने से लेकर फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया है. 

दरअसल अब तक दिल्ली बम ब्लास्ट केस में जैश ए मोहम्मद की साजिश सामने आ रही थी, लेकिन अब साफ हो गया कि इस वारदात को अंजाम देने में सिर्फ जैश मोहम्मद ही नहीं था. उसके साथ लश्‍कर-ए-तैयबा के आतंकी भी शामिल थे, जिनका स्वागत पीओके में शाही अंदाज में किया गया. इन पर फूल बरसाने से लेकर फूलों की माला पहनाकर स्‍वागत किया गया. 

बड़े आतंकी लीडर्स की हुई बैठक

बताया जा रहा है कि दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद बुधवार को पीओके के कोटली में लश्कर के बड़े आतंकी और लीडर अब्दुल रऊफ और रिजवान हनीफ की एक अहम बैठक हुई. इसमें रिजवान हनीफ लश्कर के पीओके यूनिट का डिप्‍टी अमीर है. वहीं लश्कर और जैश के आतंकियों के बीच मुलाकात और संबंध बनाये रखने का काम करता है. रिजवान हनीफ हिलाल-उल-हक ब्रिगेड नाम की एक कॉम्बैट यूनिट का संचालन करता है. ये एक लश्कर और जैश की संयुक्त ब्रिगेड है, जो खुले तौर पर PAFF के नाम से काम करती है. पहलगाम के आतंकी हमले में भी इनका कनेक्शन मिला था. 

लोगों का ब्रेनवॉश कर देता है हनीफ

बताया जाता है कि लश्कर का कुख्यात आतंकवादी रिजवान हनीफ लोगों को ब्रेनवॉश करने में एक्सपर्ट  है. वह नये नये लोगों से मिलकर उनका ब्रेनवॉश उन्हें आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचाता है. सूत्रों की मानें तो हनीफ पीओके में युवाओं की भर्ती, हथियारों की तस्करी और भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Delhi-NCR Weather: हल्की धुंध के साथ सुबह और रात में रहेगी ठंड, जानें दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा के मौसम का हाल
हल्की धुंध के साथ सुबह और रात में रहेगी ठंड, जानें दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा के मौसम का हाल
सुलझ गई दिल्ली ब्लास्ट की सबसे कठिन पहेली, i20 कार में आंतकी उमर ही था, DNA टेस्ट से पुष्टि
सुलझ गई दिल्ली ब्लास्ट की सबसे कठिन पहेली, i20 कार में आंतकी उमर ही था, DNA टेस्ट से पुष्टि
दिल्ली ब्लास्ट से एक नहीं 2 आतंकी संगठनों का कनेक्शन!, आतंकियों का PoK में माला पहनाकर किया गया स्वागत
दिल्ली ब्लास्ट से एक नहीं 2 आतंकी संगठनों का कनेक्शन!, आतंकियों का PoK में माला पहनाकर किया गया स्वागत
जम्मू कश्मीर में पूर्व कश्मीर बार प्रमुख की संपत्ति की गई कुर्क, पाकिस्तानी एजेंट बना हुआ था मियां कयूम
जम्मू कश्मीर में पूर्व कश्मीर बार प्रमुख की संपत्ति की गई कुर्क, पाकिस्तानी एजेंट बना हुआ था मियां कयूम
दिल्ली धमाके पर कर्नाटक के मंत्री ने उठाए सवाल, कहा- इसमें राजनीतिक संलिप्तता की आशंका
दिल्ली धमाके पर कर्नाटक के मंत्री ने उठाए सवाल, कहा- इसमें राजनीतिक संलिप्तता की आशंका
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
डबल वेतन के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं... नाइट शिफ्ट काम करने वाली महिलाओं के लिए यूपी सरकार ने बदले नियम
डबल वेतन के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं... नाइट शिफ्ट काम करने वाली महिलाओं के लिए यूपी सरकार ने बदले नियम
मिलिए शहबाज बदेशा की खूबसूरत गर्लफ्रेंड कशिश अग्रवाल से, इंटरनेट पर मचाई सनसनी, PHOTOS
मिलिए शहबाज बदेशा की खूबसूरत गर्लफ्रेंड कशिश अग्रवाल से, इंटरनेट पर मचाई सनसनी, PHOTOS
दुनिया के 5 देश जिनके पास है सबसे बड़ी एक्टिव सेना, जानें भारत कौन से नंबर पर आता है
दुनिया के 5 देश जिनके पास है सबसे बड़ी एक्टिव सेना, जानें भारत कौन से नंबर पर आता है
IPL 2026 Release List: CSK-MI से लेकर PBKS-RR तक, इन खिलाड़ियों को कर सकती है रिलीज
IPL 2026 Release List: CSK-MI से लेकर PBKS-RR तक, इन खिलाड़ियों को कर सकती है रिलीज
Yamaha New Bike: दमदार लुक और मॉडर्न फीचर्स के साथ... लॉन्च हुई यामाहा की ये धाकड़ बजट फ्रेंडली Bikes
Yamaha New Bike: दमदार लुक और मॉडर्न फीचर्स के साथ... लॉन्च हुई यामाहा की ये धाकड़ बजट फ्रेंडली Bikes
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE