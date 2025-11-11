Delhi Blast Update: 3 दिनों के लिए लाल किला बंद, मेट्रो स्टेशन भी क्लोज, दिल्ली के इन सड़क मार्गों पर भी आवाजाही ठप

दिल्ली ब्लास्ट के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव मोड पर आ गई है. सुरक्षा कारणों से लाल किला को अगले 3 दिनों के लिए बंद करने का फैसला किया है. लाल किला मेट्रो स्टेशन भी बंद करने का निर्णय लिया गया है.

दिल्ली के लाल किला के पास हुए धमाके के बाद से आस-पास के इलाको में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाके के बाद हाई अलर्ट पर है. फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और जांच जारी है. आज सुरक्षा कारणों से लाल किला को अगले 3 दिनों के लिए बंद करने का फैसला किया है. इतना ही नहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा कारणों से आज (11 नवंबर) नेताजी सुभाष मार्ग के दोनों तरफ के रास्ते और सर्विस रोड को बंद कर दिया है.

लाल किला मेट्रों स्टेशन बंद

दरअसल चट्टा रेल कट से लेकर सुभाष मार्ग कट तक किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. पुलिस द्वारा यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि लोग वैकल्पिक रास्तों को उपयोग करें ताकि किसी भी तरह की परेशानी न हो. आईजीआई एयरपोर्ट, इंडिया गेट, संसद भवन, और सीमाई इलाकों में चेकिंग कड़ी कर दी गई है. हर गाड़ी की जांच पड़ताल की जा रही है. पुलिस ने कहा है कि जिसको भी कुछ भी संदिग्ध दिखता है और कोई ऐसी गतिविधि नजर आती है तुरंत सूचना दें. दिल्ली मेट्रो की तरफ से भी बताया गया है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा.

सोमवार की शाम हुआ था धमाका

सोमवार की शाम दिल्ली में लाल किला के पास एक जोरदार धमाका हुआ. इस हमले में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है और 20 लोग घायल हैं. जांच एजेंसियों के अनुसार कार में विस्फोटक लगाया गया था और धमाका किया गया. एजेंसियों के अनुसार ये एक आत्मघाती हमला है. अब तक की जांच में कई खुलासे हुए है. बताया जा रहा है कि दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं. पुलिस घटनास्थल पर मिले शव का डीएनए टेस्ट करवाने जा रही है जिससे कुछ और राज सामने आएंगे.

