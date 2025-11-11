Delhi Bomb Blast: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले हाई अलर्ट

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पंकज कुमार दाराद ने बताया कि दूसरे चरण के मतदान से पहले सभी जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. उन्होंने बताया कि कल होने वाले मतदान वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने और निगरानी कड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं.

दूसरे चरण के मतदान से पहले, दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद बिहार के सभी ज़िलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. इस विस्फोट में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई थी. अधिकारियों ने बताया कि पड़ोसी राज्यों या नेपाल की सीमा से लगे ज़िलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पंकज कुमार दाराद ने जानकारी देते हुए बताया कि दूसरे चरण के मतदान से पहले सभी ज़िलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं.

प्राधिकरण ने बताया कि कल जिन क्षेत्रों में मतदान होना है, वहाँ अतिरिक्त सतर्कता बरतने और निगरानी कड़ी करने के निर्देश जारी किए गए हैं. इसके अलावा, सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को धार्मिक स्थलों, पर्यटन केंद्रों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉप और प्रमुख बाजारों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं.



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले के पास हुए आतंकी हमले के बाद स्थिति का जायजा लिया. मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय भार्गव ने बताया कि चांदनी चौक बाजार मंगलवार को बंद रहेगा.

अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि विस्फोट से आस-पास के वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए और हताहत हुए. दिल्ली पुलिस आयुक्त ने बताया, "आज शाम लगभग 6.52 बजे एक धीमी गति से चल रही गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी. उस गाड़ी में विस्फोट हुआ और विस्फोट के कारण आस-पास के वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए. सभी एजेंसियाँ, जैसे कि एफएसएल, एनआईए, यहाँ मौजूद हैं."



उन्होंने आगे कहा, "घटना में कुछ लोगों की मौत हुई है और कुछ घायल हुए हैं. स्थिति पर नज़र रखी जा रही है. गृह मंत्री ने भी हमें फ़ोन किया है और समय-समय पर उनके साथ जानकारी साझा की जा रही है." दूसरे चरण का मतदान मंगलवार को होगा और विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.