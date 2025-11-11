FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर, मृतकों का पोस्टमार्टम शुरू हुआ

दिल्ली ब्लास्ट के बाद आज बंद रहेगा चांदनी चौक मार्केट, एक दिन में करीब 14 हजार करोड़ का नुकसान

दिल्ली ब्लास्ट के बाद वैष्णो देवी मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा, देश भर में हाई अलर्ट जारी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर

90 वर्षीय दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती

Delhi Blast: लाल किले के पास ब्लास्ट में कार चालक की तस्वीर आई सामने, जानें सीसीटीवी से और क्या पता चला?

दुनिया की इकलौती सबसे तेज ट्रेन, जिसकी स्पीड हवाई जहाज को भी कर देती है फेल; बिना लोको पायलट के दौड़ती है सरपट

जिस गाड़ी से ब्लास्ट हुआ उसका मालिक कौन है? कब-कब, कहां-कहां बेची गई गाड़ी

भारत

Delhi Bomb Blast: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले हाई अलर्ट

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पंकज कुमार दाराद ने बताया कि दूसरे चरण के मतदान से पहले सभी जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. उन्होंने बताया कि कल होने वाले मतदान वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने और निगरानी कड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं.

ऋतु सिंह

Updated : Nov 11, 2025, 06:58 AM IST

Delhi Bomb Blast: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले हाई अलर्ट

बिहार पुलिस ने सभी जिलों के लिए एडवाइजरी जारी की है

दूसरे चरण के मतदान से पहले, दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद बिहार के सभी ज़िलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. इस विस्फोट में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई थी. अधिकारियों ने बताया कि पड़ोसी राज्यों या नेपाल की सीमा से लगे ज़िलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पंकज कुमार दाराद ने जानकारी देते हुए बताया कि दूसरे चरण के मतदान से पहले सभी ज़िलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं.

प्राधिकरण ने बताया कि कल जिन क्षेत्रों में मतदान होना है, वहाँ अतिरिक्त सतर्कता बरतने और निगरानी कड़ी करने के निर्देश जारी किए गए हैं. इसके अलावा, सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को धार्मिक स्थलों, पर्यटन केंद्रों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉप और प्रमुख बाजारों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं.
 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले के पास हुए आतंकी हमले के बाद स्थिति का जायजा लिया. मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय भार्गव ने बताया कि चांदनी चौक बाजार मंगलवार को बंद रहेगा.

अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि विस्फोट से आस-पास के वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए और हताहत हुए. दिल्ली पुलिस आयुक्त ने बताया, "आज शाम लगभग 6.52 बजे एक धीमी गति से चल रही गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी. उस गाड़ी में विस्फोट हुआ और विस्फोट के कारण आस-पास के वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए. सभी एजेंसियाँ, जैसे कि एफएसएल, एनआईए, यहाँ मौजूद हैं."
 
उन्होंने आगे कहा, "घटना में कुछ लोगों की मौत हुई है और कुछ घायल हुए हैं. स्थिति पर नज़र रखी जा रही है. गृह मंत्री ने भी हमें फ़ोन किया है और समय-समय पर उनके साथ जानकारी साझा की जा रही है." दूसरे चरण का मतदान मंगलवार को होगा और विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. 

दिल्ली ब्लास्ट के बाद आज बंद रहेगा चांदनी चौक मार्केट, एक दिन में करीब 14 हजार करोड़ का नुकसान
दिल्ली ब्लास्ट के बाद वैष्णो देवी मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा, देश भर में हाई अलर्ट जारी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर
90 वर्षीय दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती
Bihar elections Last Phase: पूर्व उपमुख्यमंत्री से लेकर अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज तक, अंतिम चरण में 136 महिलाएं मैदान में
Delhi Bomb Blast: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले हाई अलर्ट
Delhi Blast: लाल किले के पास ब्लास्ट में कार चालक की तस्वीर आई सामने, जानें सीसीटीवी से और क्या पता चला?
दुनिया की इकलौती सबसे तेज ट्रेन, जिसकी स्पीड हवाई जहाज को भी कर देती है फेल; बिना लोको पायलट के दौड़ती है सरपट
जिस गाड़ी से ब्लास्ट हुआ उसका मालिक कौन है? कब-कब, कहां-कहां बेची गई गाड़ी
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली लाल किला धमाके का सामने आया पुलवामा कनेक्शन! जानें इस ब्लास्ट से जुड़ी 10 बड़ी बातें
Delhi Blast: कब-कब दहली दिल्ली, जानिए राजधानी में हुए 5 बड़े धमाकों के बारे में
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
