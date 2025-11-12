FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद बढ़ाई गई देश के सभी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा, BCAS ने जारी किए कड़े दिशा निर्देश

नई दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट की घटना के बाद BCAS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने देश सभी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा बढ़ा दी है. इसके अलावा कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

नितिन शर्मा

Updated : Nov 12, 2025, 06:56 AM IST

दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद बढ़ाई गई देश के सभी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा, BCAS ने जारी किए कड़े दिशा निर्देश
दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है. इसके साथ ही देश के सभी एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इसके लिए विशेष रूप से आतंकवाद-रोधी, तोड़फोड़ रोकने के उपाय मजबूत करने के साथ ही QRT टीमों को तैनात किया गया है. ताकि किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोक जा सके. 

दरअसल नई दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट की घटना के बाद BCAS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने देश सभी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा बढ़ा दी है. इसके अलावा कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसमें सबसे पहले एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही चेकिंग और सीसीटीवी कैमरों पर खास निगाह रहने के निर्देश जारी किये गये हैं. सुरक्षा बढ़ाने के लिए, विमानों के पास सुरक्षा गार्डों तैनात किए गए हैं ताकि यात्रियों और कार्गो की जानकारी की कड़ी जांच की जा सके. 

सेकेंडरी लैडर पॉइंट चेकिंग

अब एयरपोर्ट से उड़ने वाली सभी एयरपोर्ट्स पर उड़ने वाली फ्लाइट्स पर 100 प्रतिशत सेकेंडरी लैडर पॉइंट चेकिंग अनिवार्य कर दी गई है. विमान और उसकी कैटरिंग सर्विस की पूरी तरह से जांच की जाएगी. इसमें दिल्ली-एनसीआर के हवाई अड्डों और हेलिपैड से उड़ान भरने वाले सभी एयरक्राफ्ट और ड्रोन, पैराग्लाइडर, माइक्रोलाइट जैसे हल्के उड़ान साधनों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी. एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के पास एंबुलेंस लगाई जाएंगी. 

एयरपोर्ट के सभी एंट्री प्वाइंट्स पर बढ़ाई गई सुरक्षा

दिल्ली एनसीआर समेत देश के सभी एंट्री प्वाइंट्स पर सुरक्षा बढ़ाई जाएगी. यहां पर यात्रियों से लेकर कर्मचारियों तक के आईडी चेक किए जाएंगे. बिना चेकिंग के किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी. इसके साथ ही यात्रियों की एंट्री पर रैंडम चेकिंग होगी. इसके अलावा सामान की भी चेकिंग होगी. इसके अलावा बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम पर भी पूरी निगरानी रखी जाएगी.

