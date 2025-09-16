Delhi BMW Accident: अस्पताल ले जाने वाले वैन चालक का चौंकाने वाला खुलासा, महिला कार चालक भी गिरफ्तार

दिल्ली बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 38 वर्षीय गगनप्रीत कौर को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. वहीं अस्पताल ले जाने वाले वैन चालक गुलफ़ाम ने चौंकाने वाला खुलासा किया है.

दिल्ली पुलिस ने रविवार दोपहर दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारने वाली बीएमडब्ल्यू कार चलाने की आरोपी 38 वर्षीय महिला गगनप्रीत कौर को गिरफ्तार कर लिया है. इस टक्कर में वित्त मंत्रालय में उप सचिव नवजोत सिंह (52) की मौत हो गई और उनकी पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हो गईं. वहीं नवजोत सिंह को अस्पताल ले जाने वाले वैन ड्राइवर द्वारा किए गए एक चौंकाने वाले खुलासे ने मामले का रहस्य और बढ़ा दिया है.

आरोपी महिला ने खुद ही अस्पताल का पता बताया था

हादसे के बाद, सड़क से गुज़र रहे गुलफ़ाम नाम के एक व्यक्ति ने नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को अपनी वैन से अस्पताल पहुँचाया. अब गुलफ़ाम ने पुलिस को अपना बयान दिया है. उसने कहा, "दुर्घटना के बाद, आरोपी महिला खुद आकर मेरी गाड़ी में बैठ गई और उसने मुझे अस्पताल का पता बताया. मुझे आस-पास के अस्पतालों के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैं उसके कहे अनुसार गाड़ी चलाता रहा."



गुलफाम ने आगे बताया, "हमें अस्पताल पहुंचने में 20 मिनट लगे. जब मैं अस्पताल पहुँचा, तो डॉक्टर पहले से ही तैयार थे, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे उस अस्पताल में जाने को कहा."

'20 मिनट की यात्रा ने मेरी जान ले ली' - पत्नी का आरोप

नवजोत सिंह की पत्नी संदीप कौर ने पुलिस में दर्ज कराई अपनी शिकायत में कई गंभीर आरोप लगाए हैं. संदीप कौर ने बताया कि जब वे और उनके पति घायल अवस्था में थे, तब आरोपी उन्हें और उनके पति को एक वैन जैसी गाड़ी में ले जा रहे थे. उन्होंने बार-बार उन्हें पास के अस्पताल ले जाने की गुहार लगाई.

हालांकि, आरोपियों ने उनकी एक न सुनी और उन्हें नज़दीकी बड़े अस्पताल की बजाय 20 किलोमीटर दूर जीटीबी नगर के एक छोटे से अस्पताल में ले गए. संदीप कौर का आरोप है कि अगर उन्हें तुरंत नज़दीकी बड़े अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता, तो उनके पति की जान बच सकती थी. इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद मामले की गहन जांच की मांग उठ रही है.

पुलिस सीसीटीवी, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट और पीड़ितों को नज़दीकी अस्पताल के बजाय 20 किलोमीटर दूर क्यों ले जाया गया, इसकी जांच कर रही है. दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के एडिशनल डीसीपी अभिमन्यु पोसवाल ने कहा कि कौर का मेडिकल चेकअप किया जाएगा और उनके ब्लड सैंपल की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह नशे में गाड़ी चला रही थीं. सीसीटीवी फुटेज की भी जाँच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि गाड़ी की गति सीमा से ज़्यादा तो नहीं थी.

कौर ने जाँचकर्ताओं को बताया कि दुर्घटना के समय वह अपने पति, दो बच्चों (छह और चार साल के) और अपनी नौकरानी के साथ यात्रा कर रही थीं. उनके पति को भी सिर में चोटें आईं और वह फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं.

