FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दुबई एयर शो में जमीन से टकराते ही 'तेजस' में आग लगी | दुबई एयर शो में दोपहर 2:10 बजे भारतीय HAL तेजस क्रैश

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Tejas Crash in Dubai Air Show: दुबई एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, सामने आई खौफनाक Video

दुबई एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, सामने आई खौफनाक Video

जोड़ों के दर्द या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस से हैं परेशान तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए या नहीं, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

जोड़ों के दर्द या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस से हैं परेशान तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए या नहीं, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा, आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली सुराग

दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा, आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली सुराग

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
जब कोई गिरता है तो हमें क्यों आती है हंसी? समझें इसके पीछे का साइंस

जब कोई गिरता है तो हमें क्यों आती है हंसी? समझें इसके पीछे का साइंस

Latest Bridal Mehndi Design: शादी से पहले ही फाइनल कर लें इनमें से कोई 1 डिजाइन, देखें 10 ट्रेंडी और फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिजाइन्स

Latest Bridal Mehndi Design: शादी से पहले ही फाइनल कर लें इनमें से कोई 1 डिजाइन, देखें 10 ट्रेंडी और फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिजाइन्स

साइकिल चलाने या फिर दौड़ने, जानें क्या करने से जल्दी होगा वजन कम

साइकिल चलाने या फिर दौड़ने, जानें क्या करने से जल्दी होगा वजन कम

Homeभारत

भारत

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा, आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली सुराग

दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों को बड़ा सुराग मिला है. आरोपी आटा चक्की और इलेक्ट्रिकल मशीनों से विस्फोटक तैयार करता था. यह सुराग इस बात की ओर इशारा करता है कि विस्फोटक तैयारी लंबे समय से एक किराए के कमरे में की जा रही थी. 

Latest News

राजा राम

Updated : Nov 21, 2025, 03:44 PM IST

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा, आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली सुराग
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Delhi Blast: दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट की जांच में एक बड़ा मोड़ आया है. जांच एजेंसियों को पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी मुजम्मिल शकील गनई ने विस्फोटक तैयार करने के लिए आम तौर पर घरों में इस्तेमाल होने वाली आटा चक्की और कुछ इलेक्ट्रिकल मशीनों का उपयोग किया था. पुलिस ने ये उपकरण हरियाणा के फरीदाबाद में एक टैक्सी ड्राइवर के घर से बरामद किए हैं. यह सुराग इस बात की ओर इशारा करता है कि विस्फोटक तैयारी लंबे समय से एक किराए के कमरे में की जा रही थी. 

जांच टीम को एक बड़ा सुराग हाथ लगा

दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले में जांच टीम को एक बड़ा सुराग हाथ लगा है. गिरफ्तार आरोपी और पुलवामा निवासी मुजम्मिल शकील गनई ने स्वीकार किया है कि वह आटा चक्की और कुछ छोटे इलेक्ट्रिकल उपकरणों की मदद से विस्फोटक तैयार कर रहा था. यह उपकरण फरीदाबाद में एक टैक्सी ड्राइवर के घर से बरामद हुए, जिससे पूरे केस की दिशा बदल गई है. 

यूरिया को आटा चक्की से पीसता था

जांच में सामने आया कि गनई फरीदाबाद के एक किराए के कमरे में यूरिया को आटा चक्की से बारीक पीसता था और फिर इलेक्ट्रिकल मशीन से उसे रिफाइन करता था. इसी प्रक्रिया से वह अमोनियम नाइट्रेट को यूरिया से अलग करता और विस्फोटक मिश्रण तैयार करता था. पुलिस ने 9 नवंबर को इसी कमरे से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और कई अन्य सामग्री बरामद की थी. 

यह भी पढ़ें: अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम में कौन-कौन होगा मेहमान? PM मोदी-सचिन तेंदुलकर से अमिताभ बच्चन तक; ये रही लिस्ट..

हमलावर भी मौके पर मारा गया था

NIA ने उस टैक्सी ड्राइवर को भी हिरासत में लिया है, जिसके घर से आटा चक्की और मशीनें मिलीं. ड्राइवर ने बताया कि उसकी पहचान गनई से चार साल पहले हुई थी, जब वह अपने बेटे का इलाज कराने अल-फलाह मेडिकल कॉलेज गया था. लाल किले के पास हुए इस आत्मघाती कार धमाके में 15 लोगों की मौत हुई थी. कार चला रहा हमलावर उमर उन नबी भी मौके पर मारा गया था. वह भी कश्मीर का रहने वाला और पेशे से डॉक्टर था, और अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था. गौरतलब है कि, दिल्ली धमाके से कुछ घंटे पहले ही जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था. उस दौरान 2,900 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट शामिल था. माना जा रहा है कि वही सामग्री दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Tejas Crash in Dubai Air Show: दुबई एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, सामने आई खौफनाक Video
दुबई एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, सामने आई खौफनाक Video
जोड़ों के दर्द या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस से हैं परेशान तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए या नहीं, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट
जोड़ों के दर्द या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस से हैं परेशान तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए या नहीं, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट
Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा, आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली सुराग
दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा, आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली सुराग
IBPS Clerk Prelims Result 2025: कब होगा आईबीपीएस क्लर्क मेन्स का एग्जाम? चेक करें एग्जाम पैटर्न
IBPS Clerk Prelims Result 2025: कब होगा आईबीपीएस क्लर्क मेन्स का एग्जाम? चेक करें एग्जाम पैटर्न
Bike Handle Lock: चोरों का भी छूट जाए पसीना, बाइक के हैंडल में फिट ऐसा लॉक, जिसे तोड़ पाना मुश्किल! देखें वीडियो
Bike Handle Lock: चोरों का भी छूट जाए पसीना, बाइक के हैंडल में फिट ऐसा लॉक, जिसे तोड़ पाना मुश्किल! देखें वीडियो
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
जब कोई गिरता है तो हमें क्यों आती है हंसी? समझें इसके पीछे का साइंस
जब कोई गिरता है तो हमें क्यों आती है हंसी? समझें इसके पीछे का साइंस
Latest Bridal Mehndi Design: शादी से पहले ही फाइनल कर लें इनमें से कोई 1 डिजाइन, देखें 10 ट्रेंडी और फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिजाइन्स
Latest Bridal Mehndi Design: शादी से पहले ही फाइनल कर लें इनमें से कोई 1 डिजाइन, देखें 10 ट्रेंडी और फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिजाइन्स
साइकिल चलाने या फिर दौड़ने, जानें क्या करने से जल्दी होगा वजन कम
साइकिल चलाने या फिर दौड़ने, जानें क्या करने से जल्दी होगा वजन कम
दुनिया के किस देश से बनी हैं सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स? जानें इस लिस्ट में भारत कहां आता है
दुनिया के किस देश से बनी हैं सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स? जानें इस लिस्ट में भारत कहां आता है
Vastu Shastra For Gold: इन घरों में बहुत कोशिश के बाद भी नहीं टिकता पैसा और सोना, जानें इसकी वजह और वास्तु शास्त्र
इन घरों में बहुत कोशिश के बाद भी नहीं टिकता पैसा और सोना, जानें इसकी वजह और वास्तु शास्त्र
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE