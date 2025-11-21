Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा, आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली सुराग

दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों को बड़ा सुराग मिला है. आरोपी आटा चक्की और इलेक्ट्रिकल मशीनों से विस्फोटक तैयार करता था. यह सुराग इस बात की ओर इशारा करता है कि विस्फोटक तैयारी लंबे समय से एक किराए के कमरे में की जा रही थी.

Delhi Blast: दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट की जांच में एक बड़ा मोड़ आया है. जांच एजेंसियों को पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी मुजम्मिल शकील गनई ने विस्फोटक तैयार करने के लिए आम तौर पर घरों में इस्तेमाल होने वाली आटा चक्की और कुछ इलेक्ट्रिकल मशीनों का उपयोग किया था. पुलिस ने ये उपकरण हरियाणा के फरीदाबाद में एक टैक्सी ड्राइवर के घर से बरामद किए हैं. यह सुराग इस बात की ओर इशारा करता है कि विस्फोटक तैयारी लंबे समय से एक किराए के कमरे में की जा रही थी.

जांच टीम को एक बड़ा सुराग हाथ लगा

दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले में जांच टीम को एक बड़ा सुराग हाथ लगा है. गिरफ्तार आरोपी और पुलवामा निवासी मुजम्मिल शकील गनई ने स्वीकार किया है कि वह आटा चक्की और कुछ छोटे इलेक्ट्रिकल उपकरणों की मदद से विस्फोटक तैयार कर रहा था. यह उपकरण फरीदाबाद में एक टैक्सी ड्राइवर के घर से बरामद हुए, जिससे पूरे केस की दिशा बदल गई है.

यूरिया को आटा चक्की से पीसता था

जांच में सामने आया कि गनई फरीदाबाद के एक किराए के कमरे में यूरिया को आटा चक्की से बारीक पीसता था और फिर इलेक्ट्रिकल मशीन से उसे रिफाइन करता था. इसी प्रक्रिया से वह अमोनियम नाइट्रेट को यूरिया से अलग करता और विस्फोटक मिश्रण तैयार करता था. पुलिस ने 9 नवंबर को इसी कमरे से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और कई अन्य सामग्री बरामद की थी.

हमलावर भी मौके पर मारा गया था

NIA ने उस टैक्सी ड्राइवर को भी हिरासत में लिया है, जिसके घर से आटा चक्की और मशीनें मिलीं. ड्राइवर ने बताया कि उसकी पहचान गनई से चार साल पहले हुई थी, जब वह अपने बेटे का इलाज कराने अल-फलाह मेडिकल कॉलेज गया था. लाल किले के पास हुए इस आत्मघाती कार धमाके में 15 लोगों की मौत हुई थी. कार चला रहा हमलावर उमर उन नबी भी मौके पर मारा गया था. वह भी कश्मीर का रहने वाला और पेशे से डॉक्टर था, और अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था. गौरतलब है कि, दिल्ली धमाके से कुछ घंटे पहले ही जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था. उस दौरान 2,900 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट शामिल था. माना जा रहा है कि वही सामग्री दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई.

