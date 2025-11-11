क्या हड़बड़ी में आतंकी ने बनाया दिल्ली ब्लास्ट का प्लान, किस चीज से परेशान था डॉ. उमर, जांच में हुए कई खुलासे

सोमवार शाम को दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में एजेंसियों के हाथ कई सुराग लगे हैं. एजेंसियों के अनुसार ये एक आत्मघाती हमला है. इस हमले के तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े बताएं जा रहे हैं.

सोमवार की शाम दिल्ली में लाल किला के पास एक जोरदार धमाका हुआ. इस हमले में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है और 20 लोग घायल हैं. जांच एजेंसियों के अनुसार कार में विस्फोटक लगाया गया था और धमाका किया गया. एजेंसियों के अनुसार ये एक आत्मघाती हमला है. अब तक की जांच में कई खुलासे हुए है. बताया जा रहा है कि दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं. पुलिस घटनास्थल पर मिले शव का डीएनए टेस्ट करवाने जा रही है जिससे कुछ और राज सामने आएंगे.

सूत्र- आतंकी डॉ. उमर मोहम्मद सवार

डीएनए टेस्ट से ये साफ हो जाएगा कि कार में सवाल व्यक्ति डॉक्टर उमर मोहम्मद ही था या नहीं. खुफिया एजेंसियों को शक है I-20 कार में डॉक्टर उमर मोहम्मद सवार था. इस घटना के सीसीटीवी फोटोज में दिख रहा है कि कार सवार काले रंग का मास्क पहने था. फरीदाबाद में भारी मात्रा में बरामद अमोनियम नाइट्रेट के मामले में जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस समेत दूसरी एजेंसियां डॉक्टर उमर मोहम्मद की तलाश कर रही थी. बता दें कि फरीदाबाद मॉड्यूल का आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर फरार चल रहा था. एजेंसियां लगातार उसकी तलाश काफी लंबे समय से कर रही थी.

बदरपुर बॉर्डर पर दिखी थी कार

इस कार के बारे में बताया गया है कि I-20 कार बदरपुर बॉर्डर पर आखिरी बार दिखाई दी. बदरपुर से दिल्ली प्रवेश करती हुई कार दिखाई दे रही है. इसके आगे का रूट पता लगाया जा रहा है. इसके बाद ये कार लाल किले में मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर- 1 के पास दिखी. इससे पहले ये कार लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद के पास की पार्किंग में 3 घंटे तक खड़ी रही. ये कार दोपहर 3:19 बजे पार्किंग में दाखिल हुई और शाम 6:48 बजे पार्किंग से बाहर निकली. इसके बाद लगभग 6:55 बजे धमाका हो गया.

