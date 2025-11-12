FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से मिले PM मोदी, डॉक्टरों और अधिकारियों से ली उनके स्वास्थ्य की जानकारी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार शाहीन के Ex पति का दावा, हमारा हो चुका है तलाक, बच्चों तक से नहीं रखती कोई नाता

दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार शाहीन के एक्स पति का दावा, हमारा हो चुका है तलाक, बच्चों तक से नहीं रखती कोई नाता

Watch Video: दिल्ली कार ब्लास्ट नया CCTV फुटेज आया सामने, देखिए कैसे चलती गाड़ियों के बीच हुआ धमाका

Watch Video: दिल्ली कार ब्लास्ट नया CCTV फुटेज आया सामने, देखिए कैसे चलती गाड़ियों के बीच हुआ धमाका

IIM CAT Admit Card 2025: आईआईएम कोझिकोड ने जारी किया CAT 2025 का एडमिट कार्ड, iimcat.ac.in से ऐसे करें डाउनलोड

आईआईएम कोझिकोड ने जारी किया CAT 2025 का एडमिट कार्ड, iimcat.ac.in से ऐसे करें डाउनलोड

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
8th Pay Commission से जुड़े 6 बड़े अपडेट, सरकारी कर्मचारियों के लिए आने वाली है गुड न्यूज़

8th Pay Commission से जुड़े 6 बड़े अपडेट, सरकारी कर्मचारियों के लिए आने वाली है गुड न्यूज़

Best Shopping Markets: शादी की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये 5 मार्केट, बजट में मिल जाएंगे डिजाइनर कपड़े

शादी की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये 5 मार्केट, बजट में मिल जाएंगे डिजाइनर कपड़े

India vs South Africa Tests में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों के नाम

India vs South Africa Tests में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों के नाम

Homeभारत

भारत

Watch Video: दिल्ली कार ब्लास्ट नया CCTV फुटेज आया सामने, देखिए कैसे चलती गाड़ियों के बीच हुआ धमाका

दिल्ली कार ब्लास्ट का एक और नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इस फुटेज में घटना स्थल साफ-साफ नजर आ रहा है. वीडियो में दिखता है कि कार पहले एक पार्किंग में खड़ी रहती है और फिर अचानक सिग्नल के पास आकर ब्लास्ट हो जाती है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 12, 2025, 02:15 PM IST

Watch Video: दिल्ली कार ब्लास्ट नया CCTV फुटेज आया सामने, देखिए कैसे चलती गाड़ियों के बीच हुआ धमाका

Delhi Blast

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली कार ब्लास्ट का एक और वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में सामने दिख रहा है कि कैसे लाल किले के पास चलती गाड़ियों के बीच ही कार में बम फटा. इस फुटेज में धमाके से पहले कार की हरकतें और आसपास का माहौल स्पष्ट दिखाई दे रहा है. घटना के इस सीसीटीवी फुटेज में एक आई 20 कार कार नजर आ रही है. पहले ये कार पार्किंग में खड़ी रही और पार्किंग से निकलते ही जैसे ही ये कार रेड लाइट पर पहुंची और गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ. 

चांदनी चौक वाले कैमरे में हुआ कैद

चांदनी चौक की निगरानी कर रहे CCTV कंट्रोल रूम में कैद इस फुटेज में धमाके का भयावह मंजर दिखाई दे रहा है. इस फुटेज में लाल किले वाली जगह साफ तौर पर नजर आ रही है. शाम 6 बजकर 50 मिनट का यह वीडियो चार विंडो वाले CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है. घटना वाली जगह पर फुटेज में अच्छी खासी भीड़-भाड़ नजर आ रही है और इसी बीच जोरदार धमाका हुआ, धमाका इतना तेज था कि धुएं का गुबार आसमान तक उड़ता हुआ दिखाई दिया. ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. 

 

12 लोगों की गई जान 

बता दें 10 नवंबर की शाम दिल्ली में लाल किले के ठीक सामने जोरदार धमाका हुआ है. इस धमाके में करीब 12 लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई है. इस हादसे में करीब 25 लोग घायल हुए हैं. इस मामले की जांच में देश की कई सुरक्षा एजेंसियां जुटी हैं. वहीं अभी तक कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस देश के अलग-अलग हिस्सों में छापेमारी कर रही है. दिल्ली ब्लास्ट में मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है. विस्फोट से कई लोगों के कान के पर्दे, फेफड़े और आंतें फट गईं. कुछ लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि गंभीर रूप से घायल अन्य मरीज अस्पताल में दम तोड़ गए. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार शाहीन के Ex पति का दावा, हमारा हो चुका है तलाक, बच्चों तक से नहीं रखती कोई नाता
दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार शाहीन के एक्स पति का दावा, हमारा हो चुका है तलाक, बच्चों तक से नहीं रखती कोई नाता
Watch Video: दिल्ली कार ब्लास्ट नया CCTV फुटेज आया सामने, देखिए कैसे चलती गाड़ियों के बीच हुआ धमाका
Watch Video: दिल्ली कार ब्लास्ट नया CCTV फुटेज आया सामने, देखिए कैसे चलती गाड़ियों के बीच हुआ धमाका
IIM CAT Admit Card 2025: आईआईएम कोझिकोड ने जारी किया CAT 2025 का एडमिट कार्ड, iimcat.ac.in से ऐसे करें डाउनलोड
आईआईएम कोझिकोड ने जारी किया CAT 2025 का एडमिट कार्ड, iimcat.ac.in से ऐसे करें डाउनलोड
क्या H1B वीजा की फीस कम करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप? बोले- 'अमेरिका को विदेशी टैलेंट की जरूरत'
क्या H1B वीजा की फीस कम करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप? बोले- 'अमेरिका को विदेशी टैलेंट की जरूरत'
वर्ल्ड कप 2027 से पहले BCCI ने रोहित-विराट को दिए कड़े निर्देश, रो-को को खेलना पड़ेगा घरेलू क्रिकेट; जानिए पूरा मामला
वर्ल्ड कप 2027 से पहले BCCI ने रोहित-विराट को दिए कड़े निर्देश, रो-को को खेलना पड़ेगा घरेलू क्रिकेट; जानिए पूरा मामला
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
8th Pay Commission से जुड़े 6 बड़े अपडेट, सरकारी कर्मचारियों के लिए आने वाली है गुड न्यूज़
8th Pay Commission से जुड़े 6 बड़े अपडेट, सरकारी कर्मचारियों के लिए आने वाली है गुड न्यूज़
Best Shopping Markets: शादी की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये 5 मार्केट, बजट में मिल जाएंगे डिजाइनर कपड़े
शादी की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये 5 मार्केट, बजट में मिल जाएंगे डिजाइनर कपड़े
India vs South Africa Tests में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों के नाम
India vs South Africa Tests में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों के नाम
कितना पढ़ा-लिखा है गोविंदा का परिवार? जानें सुनीता से लेकर यशवर्धन आहूजा तक किसके पास कितनी डिग्रियां
कितना पढ़ा-लिखा है गोविंदा का परिवार? जानें सुनीता से लेकर यशवर्धन आहूजा तक किसके पास कितनी डिग्रियां
Govinda Net Worth: कितनी संपत्ति के मालिक है ‘हीरो नंबर 1’, लग्जरी कारों के भी हैं शौकीन
Govinda Net Worth: कितनी संपत्ति के मालिक है ‘हीरो नंबर 1’, लग्जरी कारों के भी हैं शौकीन
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE