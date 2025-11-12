Watch Video: दिल्ली कार ब्लास्ट नया CCTV फुटेज आया सामने, देखिए कैसे चलती गाड़ियों के बीच हुआ धमाका

दिल्ली कार ब्लास्ट का एक और नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इस फुटेज में घटना स्थल साफ-साफ नजर आ रहा है. वीडियो में दिखता है कि कार पहले एक पार्किंग में खड़ी रहती है और फिर अचानक सिग्नल के पास आकर ब्लास्ट हो जाती है.

दिल्ली कार ब्लास्ट का एक और वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में सामने दिख रहा है कि कैसे लाल किले के पास चलती गाड़ियों के बीच ही कार में बम फटा. इस फुटेज में धमाके से पहले कार की हरकतें और आसपास का माहौल स्पष्ट दिखाई दे रहा है. घटना के इस सीसीटीवी फुटेज में एक आई 20 कार कार नजर आ रही है. पहले ये कार पार्किंग में खड़ी रही और पार्किंग से निकलते ही जैसे ही ये कार रेड लाइट पर पहुंची और गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ.

चांदनी चौक वाले कैमरे में हुआ कैद

चांदनी चौक की निगरानी कर रहे CCTV कंट्रोल रूम में कैद इस फुटेज में धमाके का भयावह मंजर दिखाई दे रहा है. इस फुटेज में लाल किले वाली जगह साफ तौर पर नजर आ रही है. शाम 6 बजकर 50 मिनट का यह वीडियो चार विंडो वाले CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है. घटना वाली जगह पर फुटेज में अच्छी खासी भीड़-भाड़ नजर आ रही है और इसी बीच जोरदार धमाका हुआ, धमाका इतना तेज था कि धुएं का गुबार आसमान तक उड़ता हुआ दिखाई दिया. ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

VIDEO | CCTV footage captures the exact moment of the blast near Delhi's Red Fort.



A blast took place in a slow-moving car at a traffic signal near the Red Fort metro station on Monday evening, killing 12 people, injuring many and gutting several vehicles.



(Source: Third Party)… pic.twitter.com/xjpScNpJ5Y November 12, 2025

12 लोगों की गई जान

बता दें 10 नवंबर की शाम दिल्ली में लाल किले के ठीक सामने जोरदार धमाका हुआ है. इस धमाके में करीब 12 लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई है. इस हादसे में करीब 25 लोग घायल हुए हैं. इस मामले की जांच में देश की कई सुरक्षा एजेंसियां जुटी हैं. वहीं अभी तक कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस देश के अलग-अलग हिस्सों में छापेमारी कर रही है. दिल्ली ब्लास्ट में मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है. विस्फोट से कई लोगों के कान के पर्दे, फेफड़े और आंतें फट गईं. कुछ लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि गंभीर रूप से घायल अन्य मरीज अस्पताल में दम तोड़ गए.

