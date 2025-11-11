FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर, मृतकों का पोस्टमार्टम शुरू हुआ

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली ब्लास्ट के बाद वैष्णो देवी मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा, देश भर में हाई अलर्ट जारी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर

दिल्ली ब्लास्ट के बाद वैष्णो देवी मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा, देश भर में हाई अलर्ट जारी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर

90 वर्षीय दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती

90 वर्षीय दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा की तबीयत बिगड़ी, लीलावती अस्पताल में भर्ती

Bihar elections Last Phase: पूर्व उपमुख्यमंत्री से लेकर अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज तक, अंतिम चरण में 136 महिलाएं मैदान में

बिहार चुनाव का दूसरा चरण: पूर्व उपमुख्यमंत्री से लेकर अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज तक, अंतिम चरण में 136 महिलाएं मैदान में

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Delhi Blast: लाल किले के पास ब्लास्ट में कार चालक की तस्वीर आई सामने, जानें सीसीटीवी से और क्या पता चला?

लाल किले के पास ब्लास्ट में कार चालक की तस्वीर आई सामने, जानें सीसीटीवी से और क्या पता चला?

दुनिया की इकलौती सबसे तेज ट्रेन, जिसकी स्पीड हवाई जहाज को भी कर देती है फेल; बिना लोको पायलट के दौड़ती है सरपट

दुनिया की इकलौती सबसे तेज ट्रेन, जिसकी स्पीड हवाई जहाज को भी कर देती है फेल; बिना लोको पायलट के दौड़ती है सरपट

जिस गाड़ी से ब्लास्ट हुआ उसका मालिक कौन है? कब-कब, कहां-कहां बेची गई गाड़ी

जिस गाड़ी से ब्लास्ट हुआ उसका मालिक कौन है? कब-कब, कहां-कहां बेची गई गाड़ी

Homeभारत

भारत

दिल्ली ब्लास्ट के बाद वैष्णो देवी मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा, देश भर में हाई अलर्ट जारी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर

दिल्ली में सोमवार की शाम लाल किले के पास जोरदार धमका हुआ है. इस धमाके में अभी तक 13 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है. धमाके बाद से जम्मू-कश्मीर स्थित माता वैष्णों देवी मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 11, 2025, 08:18 AM IST

दिल्ली ब्लास्ट के बाद वैष्णो देवी मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा, देश भर में हाई अलर्ट जारी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर

Vaishno Devi temple

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास जोरदार धमाका हुआ. धमाके के बाद राजधानी दिल्ली सहित देशभर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. देश की सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्य मोड पर आ रही है. दिल्ली समेत आस-पास के सभी शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है. जबकि यूपी सहित अन्य राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है. बता दें कि वहीं दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुए धमाके के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जांच की कमान संभाल ली है. अब तक इस धमाके में 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से अधिक लोग घायल है. 

माता वैष्णो देवी मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा

दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर, इसके आधार शिविर कटरा और जम्मू शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "जम्मू क्षेत्र के महत्वपूर्ण इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. वैष्णो देवी गुफा मंदिर और कटरा स्थित आधार शिविर में सुरक्षा उपायों को तत्काल मजबूत कर दिया गया है." अधिकारी का कहना है कि जम्मू शहर और उसके आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. रेलवे पटरियों और जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है. पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है.

गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक

दिल्ली कार विस्फोट के बाद  रिपोर्ट्स के मुताबिक लाल किले ब्लास्ट को लेकर मंगलवार को गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक हो सकती है. बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. इस हाई लेवल बैठक में सुरक्षा से जुड़े तमाम आला अधिकारियों के मौजूद रहेंगे. देश की शीर्ष एजेंसियां कार विस्फोट की पूरी गहनता से जांच में जुटी है.
 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
दिल्ली ब्लास्ट के बाद वैष्णो देवी मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा, देश भर में हाई अलर्ट जारी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर
दिल्ली ब्लास्ट के बाद वैष्णो देवी मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा, देश भर में हाई अलर्ट जारी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर
90 वर्षीय दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती
90 वर्षीय दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा की तबीयत बिगड़ी, लीलावती अस्पताल में भर्ती
Bihar elections Last Phase: पूर्व उपमुख्यमंत्री से लेकर अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज तक, अंतिम चरण में 136 महिलाएं मैदान में
बिहार चुनाव का दूसरा चरण: पूर्व उपमुख्यमंत्री से लेकर अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज तक, अंतिम चरण में 136 महिलाएं मैदान में
Delhi Bomb Blast: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले हाई अलर्ट
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले हाई अलर्ट
Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के मृतकों और घायलों की पूरी लिस्ट, देखें किस राज्य के थे सबसे ज्यादा लोग
Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के मृतकों और घायलों की पूरी लिस्ट, देखें किस राज्य के थे सबसे ज्यादा लोग
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Delhi Blast: लाल किले के पास ब्लास्ट में कार चालक की तस्वीर आई सामने, जानें सीसीटीवी से और क्या पता चला?
लाल किले के पास ब्लास्ट में कार चालक की तस्वीर आई सामने, जानें सीसीटीवी से और क्या पता चला?
दुनिया की इकलौती सबसे तेज ट्रेन, जिसकी स्पीड हवाई जहाज को भी कर देती है फेल; बिना लोको पायलट के दौड़ती है सरपट
दुनिया की इकलौती सबसे तेज ट्रेन, जिसकी स्पीड हवाई जहाज को भी कर देती है फेल; बिना लोको पायलट के दौड़ती है सरपट
जिस गाड़ी से ब्लास्ट हुआ उसका मालिक कौन है? कब-कब, कहां-कहां बेची गई गाड़ी
जिस गाड़ी से ब्लास्ट हुआ उसका मालिक कौन है? कब-कब, कहां-कहां बेची गई गाड़ी
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली लाल किला धमाके का सामने आया पुलवामा कनेक्शन! जानें इस ब्लास्ट से जुड़ी 10 बड़ी बातें
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली लाल किला धमाके का सामने आया पुलवामा कनेक्शन! जानें इस ब्लास्ट से जुड़ी 10 बड़ी बातें
Delhi Blast: कब-कब दहली दिल्ली, जानिए राजधानी में हुए 5 बड़े धमाकों के बारे में
कब-कब दहली दिल्ली, जानिए राजधानी में हुए 5 बड़े धमाकों के बारे में
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE