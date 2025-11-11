दिल्ली ब्लास्ट के बाद वैष्णो देवी मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा, देश भर में हाई अलर्ट जारी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर

दिल्ली में सोमवार की शाम लाल किले के पास जोरदार धमका हुआ है. इस धमाके में अभी तक 13 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है. धमाके बाद से जम्मू-कश्मीर स्थित माता वैष्णों देवी मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है.

दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास जोरदार धमाका हुआ. धमाके के बाद राजधानी दिल्ली सहित देशभर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. देश की सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्य मोड पर आ रही है. दिल्ली समेत आस-पास के सभी शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है. जबकि यूपी सहित अन्य राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है. बता दें कि वहीं दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुए धमाके के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जांच की कमान संभाल ली है. अब तक इस धमाके में 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से अधिक लोग घायल है.

माता वैष्णो देवी मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा

दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर, इसके आधार शिविर कटरा और जम्मू शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "जम्मू क्षेत्र के महत्वपूर्ण इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. वैष्णो देवी गुफा मंदिर और कटरा स्थित आधार शिविर में सुरक्षा उपायों को तत्काल मजबूत कर दिया गया है." अधिकारी का कहना है कि जम्मू शहर और उसके आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. रेलवे पटरियों और जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है. पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है.

गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक

दिल्ली कार विस्फोट के बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक लाल किले ब्लास्ट को लेकर मंगलवार को गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक हो सकती है. बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. इस हाई लेवल बैठक में सुरक्षा से जुड़े तमाम आला अधिकारियों के मौजूद रहेंगे. देश की शीर्ष एजेंसियां कार विस्फोट की पूरी गहनता से जांच में जुटी है.



