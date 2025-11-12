दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा, i20 के अलावा लाल रंग की Ford EcoSport का हुआ इस्तेमाल, 5 टीमें तलाश में जुटीं

Delhi Blast: दिल्ली से सटे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों की पुलिस को अलर्ट भेजा गया है. सभी टोल नाकों पर Ford EcoSport की जानकारी जुटाई जा रही है.

दिल्ली के लाल किला के पास हुए धमाके में पुलिस को बड़ा सुराग मिला है. धमाके के दौरान संदिग्धों ने hyundai i20 के अलावा एक और कार का इस्तेमाल किया था. यह कार Ford EcoSport थी, जिसका कलर लाल है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सभी थानों, पुलिस चौकियों और बॉर्डर चेकपॉइंट्स को सतर्क रहने रहने का निर्देश दिया है.

आरटीओ से निकाली जानकारी से पता चला है कि EcoSport का नंबर DL10 CK0458 है, जो राजौरी गार्डन में रहने वाले उमर उन नबी के नाम पर रजिस्टर्ड है. गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 22 नवंबर 2017 का है.

यह वही शख्स है, जिस पर ब्लास्ट से जुड़ी i20 कार चलाने का शक जताया जा रहा है. कई CCTV फुटेज में उसे आई20 कार चलाते हुए देखा गया है. पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि उमर की कार दिल्ली के ही एक पते पर रजिस्टर्ड है. पुलिस की टीमें अब उस गाड़ी की तलाश में छापेमारी कर रही हैं. इस फोर्ड ईकोस्पोर्ट की तलाश में पांच टीमें अलग-अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं.

सभी टोल नाकों के खंगाला जा रहा

दिल्ली से सटे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों की पुलिस को अलर्ट भेजा गया है. सभी टोल नाकों पर इस कार की जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस को निर्देश दिया गया है कि लाल रंग की Ford EcoSport कार (DL10CK0458) को तुरंत रोका जाए और इसकी जानकारी दी जाए.

NIA ने 10 टीमों का किया गठन

इससे पहले NIA ने दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट की जांच के लिए 10 अधिकारियों की एक विशेष टीम का गठन किया था. इन टीमों का नेतृत्व एनआईए के एडीजी विजय सखारे करेंगे और इसमें एक आईजी, दो डीआईजी, तीन एसपी और बाकी डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल होंगे.

