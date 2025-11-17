IED, ड्रोन और रॉकेट... आतंकी उमर को टेक्निकल सपोर्ट देने वाला गिरफ्तार, दिल्ली ब्लास्ट की मिलकर रची थी साजिश

Delhi Red Fort Blast Case: पकड़ा गया आतंकी जसीर बिलाल जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले का रहने वाला है. वह भी उमर उन नबी के साथ दिल्ली बम धमाके की साजिश में शामिल था.

दिल्ली ब्लास्ट केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को बड़ी सफलता मिली है. NIA ने आतंकी उमर उन नबी के प्रमुख साथी जसीर बिलाल वानी उर्फ ​​दानिश को गिरफ्तार किया है. दानिश श्रीनगर का रहने वाला है. वह आतंकियों को टेक्निकल सपोर्ट देता था और IED विस्फोट, ड्रोन और रॉकेट बनाने में मदद करता था. एनआईए को जांच में पता चला है कि उसने ही उमर नबी को 10 नवंबर को लाल किले के पास कार धमाका करने करने के लिए मदद की थी.

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड का निवासी जसीर बिलाल इस हमले का सक्रिय सह-षड्यंत्रकारी था और उसने आतंकवादी उमर उन नबी के साथ मिलकर इस आतंकी नरसंहार की योजना बनाई थी. NIA विस्फोट के पीछे की साजिश का पता लगाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है. एजेंसी की कई टीमें विभिन्न सुरागों का पता लगाने में जुटी हैं.

इस धमाके से जुड़े षड़यंत्रकारियों का जैसे-जैसे पता चल रहा है, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है. इससे पहले रविवार को NIA ने कश्मीर के रहने वाले आमिर राशिद अली नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था. आमिर राशिद अली ने आत्मघाती हमलावर के साथ मिलकर इस आतंकी हमले की साजिश रची थी.

उमर के साथ मिलकर हमले की रची साजिश

केंद्रीय जांच एजेंसी ने आमिर राशिद अली को राजधानी दिल्ली से गिरफ्तार किया है. जांच से पता चला था कि जम्मू-कश्मीर के पंपोर स्थित संबूरा निवासी आरोपी ने आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के साथ मिलकर आतंकी हमला करने की साजिश रची थी.

आमिर उस कार को खरीदने में मदद करने के लिए दिल्ली आया था, जिसका इस्तेमाल विस्फोट करने के लिए वाहन-आधारित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) के रूप में किया गया था.

