29 अक्टूबर शाम करीब 4 बजकर 20 मिनट पर गाड़ी की प्रदूषण जांच कराई गई. यहां लगे सीसीटीवी में कार का प्रदूषण कराते हुए 3 लोग दिख रहे हैं. 

नितिन शर्मा

Updated : Nov 12, 2025, 06:59 AM IST

दिल्ली के लाल किले पर धमाके से 10 दिन पहले 3 लोगों ने कराया था कार का प्रदूषण चेक, सीसीटीवी कैमरे में दिखें 3 लोग
नई दिल्ली में लाल किले के पास विस्फोट में इस्तेमाल कार फरीदाबाद से लेकर दिल्ली तक खूब दौड़ी है. अब कार का एक और फूटेज सामने आया है, जिसमें 3 लोग कार का प्रदूषण कराते दिख रहे हैं. सीसीटीवी फुटेज कर पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है. इस कैमरे में विस्फोट के लिए इस्तेमाल की गई आई20 कार का ही प्रदूषण कराया गया है, जो घटना से 10 दिन पहले का बताया जा रहा है. 

29 अक्टूबर को कराई प्रदूषण जांच

29 अक्टूबर शाम करीब 4 बजकर 20 मिनट पर गाड़ी की प्रदूषण जांच कराई गई. यहां लगे सीसीटीवी में कार का प्रदूषण कराते हुए 3 लोग दिख रहे हैं. इनमें एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, जबकि बाकी दो लोग गाड़ी के अंदर बैठे दिखाई दे रहे थे. कुछ देर बार ये लोग बाहर भी निकले और सीसीटीवी में कैद हो गये. 

धमाके के बाद जांच में जुटी एजेंसी

विस्फोट शाम करीब सात बजे लाल किले के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर हुंडई आई20 कार में हुआ, जिससे करीब दर्जन से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई. वहीं कई लोग घायल हो गये. धमाका इतना बड़ा था कि चारों तरफ भगदड़ मच गई. इसकी चपेट में आने से कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई. पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई कठोर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

चार बार बेची गई कार

HR26CE7674 रजिस्ट्रेशन नंबर वाली हुंडई i20 कार बिना किसी औपचारिक हस्तांतरण रिकॉर्ड के चार बार अलग अलग लोगों को बेची गई. सूत्रों के अनुसार, यह कार मूल रूप से सलमान ने 18 मार्च, 2014 को खरीदी थी. इसके बाद उसने देवेंद्र को बेची, देवेंद्र ने सोनू को बेची और फिर बाद में तारिक को क्रमिक रूप से बेचे जाने के बावजूद इसे दस्तावेजों में ट्रांसफर नहीं किया गया. 

