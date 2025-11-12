FacebookTwitterYoutubeInstagram
Delhi Blast: 10 नवंबर नहीं इस तारीख को थी दिल्ली दहलाने की साजिश, जानें किसने और क्यों बदला अचानक प्लान!

फरीदाबद में पकड़े गए 8 संदिग्धों में से एक अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि इस धमाके की साजिश उमर नबी ने रची थी.

रईश खान

Updated : Nov 12, 2025, 08:04 PM IST

Delhi Blast: 10 नवंबर नहीं इस तारीख को थी दिल्ली दहलाने की साजिश, जानें किसने और क्यों बदला अचानक प्लान!

दिल्ली काल किले के पास धमाके की साजिश उमर नबी ने रची थी (File Photo: Social Media)

दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, कार चालाक संदिग्ध आतंकी डॉक्टर उमर नबी की 6 दिसंबर को दिल्ली को दहलाने की साजिश थी. वह बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर धमाका करके भारत सरकार को बड़ा संदेश देना चाहता था. लेकिन फरीदाबाद में पकड़े गए विस्फोटक सामग्री की वजह से उसको पहले ही धमाका करना पड़ा.

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को शाम 6 बजकर 52 मिनट पर एक i20 कार में धमाका हुआ था. जांच में पता चला है कि इस कार को उमर नबी ही चला रहा था, जो खुद भी इस धमाके में मारा गया. वहीं, 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा घायल हो गए. जांच में सामने आया है कि कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला 28 वर्षीय उमर नबी इस मॉड्यूल का हिस्सा था.

समय से पहले क्यों किया विस्फोट?
फरीदाबद में पकड़े गए 8 संदिग्धों में से एक अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि इस धमाके की साजिश उमर नबी ने रची थी. उसके इशारे पर ही विस्फोटक सामाग्री मंगाई गई थी. मुजम्मिल के कमरे से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था. इस बरामदी की सूचना मिलने से उमर नबी घबरा गया और उसने समय से पहले ही विस्फोट कर दिया.

