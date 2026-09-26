'आप मेरी मां से बात कर लो, लेकिन वो बोला- आसिफ भाई बंदूक निकालो', दिल्ली आस्था कुंज पार्क की पीड़िता की आपबीती

दिल्ली के आस्था कुंज पार्क की पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उसके दोस्त को पकड़ लिया और उसे थप्पड़ मारे. दोनों ने जब पूछा कि वो कौन हैं तो आरोपियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया.

दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में 21 सितंबर को एक लड़की के साथ तीन लोगों ने रेप किया.

बंदूक दिखाकर और चाकू की नोक पर पीड़िता के साथ रेप किया गया.

दिल्ली पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

'सर, आप मुझसे जो पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए. आप मेरी मां से बात कर लो, लेकिन उनमें से एक बोला-आसिफ भाई बंदूक निकालो.' दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में 21 सितंबर की रात जो कुछ हुआ, वो 17 साल की पीड़िता ने पुलिस को बताया. वह अपने दोस्त के साथ पार्क में बैठी हुई थी, तभी वहां तीन लोग कथित तौर पर पुलिसकर्मी बनकर पहुंचे और उन्हें चाकू से धमकाने के बाद उसके साथ रेप किया.

एफआईआर के मुताबिक, पीड़िता ने बताया, 'आज (22 सितंबर) को मेरा जन्मदिन था. मैं कालकाजी मंदिर जाना चाहती थी. मैंने अपने दोस्त से मुझे मंदिर ले जाने के लिए कहा. हम शाम करीब 5.45 बजे कालकाजी पहुंचे. उसके बाद हमने शाम करीब 7 बजे तक मंदिर में दर्शन किए.'

तुम इस समय यहां क्यों आए हो? आरोपियों ने पूछा

कालकाजी मंदिर में पूजा करने के बाद दोनों ने कालकाजी मेट्रो स्टेशन के बाहर चिप्स और पानी की एक बोतल खरीदी और फिर गेट नंबर 7 से आस्था कुंज पार्क में एंट्री की. इसी दौरान करीब 30-35 साल की उम्र के तीन लोग उनके पास आए. इन्होंने पीड़िता से पूछा, 'तुम इस समय यहां क्यों आए हो? यहां इस समय आना मना है.'

आरोपियों ने पीड़िता के दोस्त को मारे थप्पड़

आरोपियों ने पीड़िता के दोस्त को कथित तौर पर पकड़ लिया और उसे थप्पड़ मारे. दोनों ने जब पूछा कि वो कौन हैं तो आरोपियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया. लड़की ने पुलिस को बताया कि जिस व्यक्ति को वो लोग आसिफ कहकर बुला रहे थे, उसने बैंगनी रंग की शर्ट पहन रखी थी और वह अन्य लोगों के मुकाबले थोड़ा हट्टा-कट्टा था. इसके बाद आरोपी दोनों को अलग करके पार्क की अलग-अलग दिशाओं में ले गए.

'आप मेरी मां से बात कर लो', आरोपियों से बोली पीड़िता

इससे डरी पीड़िता उनके सामने गिड़गिड़ाई कि उन्हें अलग न करें. उसने ये भी कहा कि अगर वो चाहें तो उसकी मां से बात कर लें. इस पर एक आरोपी ने कहा, 'आसिफ भाई गन निकाल.' पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उनके मोबाइल भी छीन लिए थे और फिर उसे एक सुनसान रास्ते की ओर ले गए. साथ ही उसे चाकू से धमकाया.

'मैं रो रही थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा था'

उसके बयान के अनुसार, आसिफ ने उसके साथ रेप किया जबकि हेमू नाम के दूसरे आरोपी को पहरा देने के लिए कहा. पीड़िता ने आपबीती सुनाते हुए कहा, 'उसने (आसिफ ने) रेप करते समय मेरी गर्दन पर चाकू रखा हुआ था. मैं रो रही थी. मुझे बहुत दर्द हो रहा था.' उसने बताया कि इसके बाद हेमू उसे दूसरी बेंच पर ले गया और चाकू से धमकाते हुए उसका यौन उत्पीड़न किया. पीड़िता ने तीसरे आरोपी की पहचान दीपू के रूप में की और उसने भी उसके साथ चाकू की नोंक पर दुष्कर्म किया.

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि हमले के बाद आरोपी ने कथित तौर पर जल्दी से मुझे कपड़े पहनने को कहा. उसने कहा, 'उन्होंने मुझे सिर्फ मेरी टी-शर्ट और जींस दी. मेरे अंडरगारमेंट नहीं दिए. मैंने अपने कपड़े पहने और फिर वे मेरी दोस्त को भी मेरे पास ले आए.

'अगर किसी को बताया तो मार देंगे', आरोपियों ने दी थी धमकी

आरोपियों ने उसे धमकी दी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वे उसे और उसके दोस्त को जान से मार देंगे. आरोपियों ने उनके मोबाइल फोन वापस कर दिए और लड़की तथा उसके दोस्त को पार्क से बाहर ले आए. इसके बाद लड़की ने अपने दोस्त को पूरी बात बताई, जिसके बाद उसने पुलिस कंट्रोल रूम (PCR) को फोन किया.

पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, रात करीब 8:45 बजे पीसीआर कॉल आई थी, जिसके बाद एक पुलिस टीम आस्था कुंज पार्क के गेट नंबर 7 के पास पीड़िता और उसके दोस्त के पास पहुंची. पीड़िता इसके बाद फॉरेंसिक साइंस टीम को उस जगह ले गई जहां उसके साथ कथित रूप से दुष्कर्म हुआ था. टीम ने घटनास्थल से डीएनए टेस्ट के लिए सबूत जुटाए. पुलिस ने कहा कि मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. आसिफ को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया और इस दौरान वह जख्मी हो गया.

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