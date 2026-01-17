दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही में क्या हुआ था? पूरी बातचीत का चिट्ठा वायरल, आतिशी के वीडियो पर FSL ने क्या बताया

दिल्ली विधानसभा में 'गुरुओं की बेअदबी' से जुड़े एक विवादित वीडियो की जांच रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो गई है. इस रिपोर्ट के अनुसार वीडियो के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है. वहीं विधानसभा की कार्यवाही के दौरान किसने क्या कहा, इसका कथित लिखित अपडेट वायरल हुआ है.

दिल्ली विधानसभा में 'गुरुओं की बेअदबी' से जुड़े एक विवादित वीडियो की जांच रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो गई है. दिल्ली फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) ने में स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया और विधानसभा के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया वीडियो पूरी तरह से सही और वास्तविक है इस वीडियो के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है. ये रिपोर्ट सामने आने के बाद आतिशी पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीखा हमला बोला है.

विधानसभा की कार्यवाई का एक Verbatim Viral

इतना ही नहीं दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही के दौरान किसने क्या कहा, इसका कथित लिखित अपडेट वायरल हुआ है. इसमें लिखा है कि-

"श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः जितने सदस्य आप कहेंगे हम बुलवाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं है. आप यहां आप यहां पर सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए सिर्फ यहां पर झूठे बयानबाजी करें वो ठीक नहीं है. शुरू करिए.

सुश्री आतिशी, माननीया विपक्ष के नेता: पहले पोल्यूशन पर चर्चा करवाईये। दिल्ली में बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं. मत भागिये, मत बचाईये अपनी सरकार को.

श्री परवेश साहिब सिंह, माननीय जल मंत्रीः एक हफ्ता पहले ही एक हफ्ता पहले ही विपक्ष को बता दिया कि हम लोग 7 तारीख को पोलुशन के ऊपर में चर्चा करेंगे और ये सरकार लेकर आ रही है, ये सरकार लेकर आ रही है तो आप केवल एक दिन का इंतजार करिए.

सुश्री आतिशी, माननीया विपक्ष के नेता पहले पोल्यूशन पर बात होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय।

..व्यवधान...

सुश्री आतिशी, माननीया विपक्ष के नेता तो आप कराईये ना चर्चा, क्यों भाग रहे हैं। कहते हैं कुत्तों का सम्मान करो, गुरुओं का सम्मान करो...

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः एक मिनट, आप इसमें मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा.

...व्यवधान......

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः जब इसके लिए समय सुनिश्चित कर दिया गया है और 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितनी देर पोलुशन पर चर्चा करनी है सदन इसमें चर्चा करवाने के लिए चेयर तैयार है."

स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने रिपोर्ट की सार्वजनिक

दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने 'गुरुओं' को लेकर टिप्पणी मामले में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के वीडियो से जुड़ी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है. स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि जांच में पाया गया है कि वीडियो में किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं है. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी से माफी मांगने को कहा है.

सदन की रिकॉर्डिंग को एफएसएल को भेजा गया

स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने शनिवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विपक्ष की मांग पर सदन की रिकॉर्डिंग को एफएसएल को भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट आई है. एफएसएल रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ है कि ऑडियो-वीडियो बिल्कुल सही हैं. उसमें किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की गई है. उन्होंने 6 जनवरी को दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही में हुई बहस का ट्रांसक्रिप्ट भी शेयर किया है.

आतिशी के वीडियो फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए

उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान विपक्ष की तरफ से यह मांग की गई कि इसकी (आतिशी के वीडियो) फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए. सत्तारूढ़ दल ने भी इस मांग पर अपनी मुहर लगाई. स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आगे कहा, "जब जांच के लिए इसे भेजा गया तो अचानक 9 जनवरी को ये खबर आती है कि पंजाब सरकार ने पहले ही इसकी जांच करवा ली, रिपोर्ट भी आ गई और एफआईआर भी दर्ज कर ली गई. यह जो नाटकीय घटनाक्रम रहा है, आज उसका दूध का दूध-पानी का पानी हो गया है."

वीडियो में स्पष्ट है कि 'गुरु' शब्द का इस्तेमाल हुआ है

विधानसभा स्पीकर ने मांग की कि पंजाब में वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच होनी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाए कि क्या एक कांस्टेबल एआई टूल से एक वीडियो की जांच कर सकता है? किस आधार पर यह जांच हुई? फॉरेंसिक साइंस लेब की विस्तृत जानकारी ही नहीं है. उन्होंने यह भी घोषणा की कि वह पंजाब सरकार की फॉरेंसिक रिपोर्ट की सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे. उन्होंने कहा, "वीडियो में स्पष्ट है कि 'गुरु' शब्द का इस्तेमाल हुआ है. जो भी घटनाक्रम पंजाब में हो रहा है, उस पूरे घटनाक्रम पर हम निश्चित रूप से सीबीआई जांच करवाएंगे."

आतिशी के पास जवाब देने का कोई रास्ता नहीं बचा

विजेंद्र गुप्ता ने कहा, "सच्चाई यह है कि आतिशी की ओर से गुरुओं पर की गई टिप्पणी पर कोई जवाब देने से बचने के लिए विपक्ष राजनीतिक हथकंडे अपना रहा है. आतिशी के पास जवाब देने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो राज्य की एजेंसी का इस्तेमाल किया गया."

कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा

एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, "दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को मिली फॉरेंसिक रिपोर्ट अब सार्वजनिक है. आतिशी ने सदन में जो पाप किया वो अब सत्यापित हो चुका है. उससे बड़ा पाप केजरीवाल ने किया, गुरुओं का अपमान करने वाली आतिशी को बचाने के लिए पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किया. सत्य को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती. आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया."



आईएएनएस इनपुट के साथ

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से