Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली (Delhi) में फरवरी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपनी चुनावी रणनीति को और मजबूती दी है. पार्टी ने आज अपने चुनावी सॉन्ग को लॉन्च किया है. पार्टी नेताओं ने कहा कि ये गाना पूरी दिल्ली में सुनाई देने की उम्मीद है. चुनावी सॉन्ग की पहली पंक्ति 'फिर लाएंगे केजरीवाल' पर आधारित है, जो दिल्ली की जनता की समृद्धि और विकास को लेकर पार्टी के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है.

इस बार भी यह गाना हर जगह गूंजेगा

इस मौके पर अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विश्वास जताया कि आगामी चुनावों में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिलेगा. वहीं, पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछली बार जब 'केजरीवाल का सांग' लॉन्च हुआ था, तो वह शादियों और आयोजनों में बजने वाला गाना बन गया था. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार भी यह गाना हर जगह गूंजेगा.

Phir Layenge Kejriwal 🎺🎶



Our Campaign Song - Out Now ❤️🔥 pic.twitter.com/41fwimC1Qj