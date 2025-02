दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election 2025) के लिए मतदान खत्म होने के बाद अब सभी की निगाहें 8 फरवरी को होने वाली मतगणना पर हैं. इस बीच, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन (AIIA) के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने दावा किया है कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया है. उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. रशीदी ने कहा कि वह भाजपा के खिलाफ मुसलमानों में फैले डर को खत्म करना चाहते हैं और यह कदम इसी उद्देश्य से उठाया है.

मैंने भाजपा को वोट दिया है

अपने वीडियो संदेश में रशीदी ने कहा, मैंने भाजपा को वोट दिया है और इसका वीडियो भी वायरल किया है. मैं यह दिखाना चाहता था कि मुसलमानों में भाजपा के नाम से जो डर पैदा किया गया है, उसे खत्म किया जा सके. विपक्षी दल हमेशा कहते हैं कि मुसलमानों को भाजपा को वोट नहीं देना चाहिए और यदि भाजपा सत्ता में आई तो मुसलमानों के अधिकार छिन जाएंगे. मैंने यह वोट इस डर को निकालने के लिए दिया है.

मेरे खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस कदम के बाद उन्हें धमकियां मिल रही हैं और उनके खिलाफ कई झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं. रशीदी ने कहा, 'मेरे खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन मैं भाजपा के किसी नेता से नहीं मिला हूं. मेरा उद्देश्य केवल मुसलमानों के दिल और दिमाग से डर को बाहर निकालना है.

भाजपा आईटी सेल के मुखिया ने शेयर किया वीडियो

