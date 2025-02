कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली चुनाव से पहले आप-कांग्रेस गठबंधन न होने पर बड़ा खुालास किया है. उन्होंने पार्टी के बीच दरार के लिए अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है.

राजधानी दिल्ली में बुधवार, 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के मतदान होने वाले हैं. इसी के साथ शनिवार, 8 फरवरी को वोटों की गिनती की जाएगी. हालांकि, इसी दौरान कांग्रेस नेता अजय माकन ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दरार आने पर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने गठबंधन न होने और दोनों पार्टियों के बीच दरार आने के पीछे केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है.

अजय माकन ने कही ये बात

एनआई के साथ एक साक्षात्कार के दौरान, माकन ने हरियाणा में सीट बंटवारे पर विफल वार्ता को याद किया. उन्होंने कहा, "हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान, केजरीवाल और उनकी पार्टी के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा चल रही थी. हमने चार सीटों की पेशकश की, उन्होंने छह की मांग की. हमने कहा कि हम पहले अपने स्थानीय नेताओं से सलाह लेंगे. हालांकि, इस बीच, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, वे बाहर आए और घोषणा की कि आप अकेले सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी." उन्होंने आगे कहा, "यह राहुल गांधी नहीं थे जिन्होंने इस दरार को शुरू किया, यह केजरीवाल थे जिन्होंने हमारे साथ गठबंधन करने से इनकार करके सुर्खियां बटोरीं."

#WATCH | Delhi | On being asked about a rift in the AAP and Congress alliance, Congress leader Ajay Maken says, "During the Haryana Assembly elections, a discussion was going on with Kejriwal and his party over seat sharing...We offered 4 seats they demanded 6 seats, so we said… pic.twitter.com/LrZuPxk6oj

कांग्रेस और आप के बीच चल रही राजनीतिक जंग ने तेजी पकड़ ली है. अब ये लड़ाई विधानसभा चुनाव तक पहुंच चुकी है. दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी 70 सीटों पर दोनों पार्टियां स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं. पिछले साल केजरीवाल ने घोषणा की थी कि आप अकेले चुनाव लड़ेगी और कहा था, "कांग्रेस के साथ किसी भी गठबंधन की कोई संभावना नहीं है." इससे पहले रविवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पुरानी दिल्ली के हौज काजी चौक पर एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल पर लोगों से किए गए वादों को तोड़ने का आरोप लगाया था.

