दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है. पार्टी ने मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आतिशी के खिलाफ मैदान में उतारा है. पार्टी ने कालकाजी सीट से अलका लांबा को टिकट दिया है. कांग्रेस पार्ट ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकरी दी है. कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया- केंद्रीय चुनाव समिति ने सुश्री अलका लांबा की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी है.अलका लांबा दिल्ली विधानसभा के लिए आगामी चुनाव 51-कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार बनाई गईं हैं.

कौन हैं अलका लांबा

अलका लांबा वर्तमान में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर हैं. अलका लांबा पुरानी आप नेता ही हैं, जो केजरीवाल से तकरार के बाद पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई थीं. अलका लांबा चांदनी चौक सीट से विधायक रह चुकी हैं. पार्टी के भीतर अपमान का हवाला देते हुए AAP से इस्तीफा देने के बाद वह 2019 में कांग्रेस में लौट आईं.

The Central Election Committee has approved the candidature of Ms. @LambaAlka as Congress candidate to contest the forthcoming general election to the Legislative Assembly of Delhi from 51 - Kalkaji constituency. pic.twitter.com/GcNwTjtwvG