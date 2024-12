Delhi Assembly Election: अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने सभी 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं. आप ने चौथी और आखिरी लिस्ट आज जारी कर दी. इस आखिरी लिस्ट में यह भी बता दिया गया है कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी से खड़ी हुई हैं. लोगों के मन में सवाल है कि आप ने इतनी जल्दी अंतिम सूची क्यों जारी कर दी. इस पर आप नेता सत्येंद्र जैन ने जवाब दिया है.

सूची जल्दी जारी करने के पीछे बताई ये वजह

न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए शकूर बस्ती विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार सत्येंद्र जैन ने बताया कि ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम उम्मीदवारों की सूची जल्दी जारी करते हैं. हमारी पार्टी में कोई अस्पष्टता नहीं है. हम स्पष्ट हैं. अन्य पार्टियों को भी राजनीति देखनी है. हमें कोई जाति या धार्मिक समीकरण नहीं साधना है.'

दिल्ली में रोहिंग्या पर बवाल पर क्या बोले जैन?

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के रोहिंग्या को लेकर ट्वीट पर सत्येंद्र जैन कहते हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेश से आते हैं. तो वे देश में कैसे घुसे और दिल्ली कैसे आ गए? उनका पुनर्वास करना उनका (केंद्र सरकार का) काम है. या तो विदेश मंत्रालय या गृह मंत्रालय इसमें शामिल है. 'आप' इसमें शामिल नहीं है.'

दिल्ली की सीएम ने लिखा पत्र

दिल्ली में रोहिंग्या को लेकर आप और बीजेपी आमने-सामने है. दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'गृहमंत्री अमित शाह केंद्र सरकार ने बिना किसी जानकारी के दिल्ली में बड़ी संख्या में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाया, जबकि दिल्ली सरकार और जनता को इस मामले से पूरी तरह अनजान रखा गया. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट भी इस बात को साफ करते है कि कैसे जानबूझकर भाजपा शासित केंद्र सरकार द्वारा रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाया गया और बक्करवाला के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स, जो दिल्ली के गरीबों के लिए थे, उसमें रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाकर दिल्ली के लोगों से उनका हक छीना गया.'

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने क्या किया पलटवार

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आतिशी के आरोपों का पलटवार करते हुए रविवार को एक्स पर लिखा, 'आम आदमी पार्टी ध्यान भटकाने, झूठे नेरेटिव और आधा अधूरा सच बताने की अपनी राजनीति कर रही है. अवैध रोहिंग्या प्रवासियों के बारे में तथ्य और वास्तविक स्थिति को उसी दिन एक ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया था, जिसे उन्होंने चुनिंदा रूप से नजरअंदाज किया और वे लगातार ऐसा कर रहे हैं.'

Aam Aadmi Party continues with its politics of diversion, false narratives and half truths. Facts and actual position on illegal Rohingya migrants were immediately clarified through a tweet on the same day which they selectively chose to ignore, and continue to do so.

No… https://t.co/baPpy2TWWT