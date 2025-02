आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा था. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी सीट गंवा चुके हैं. केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से भाजपा के परवेश साहिब सिंह ने करीब चार हज़ार वोटों से हराया है. केजरीवाल की इस हार के बाद प्रतिक्रियाओं की शुरुआत हो गई है. दिल्ली चुनाव के तहत आम आदमी पार्टी के खराब प्रदर्शन और अरविंद केजरीवाल की हार पर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने बड़ा बयान दिया है.

अन्ना हजारे ने कहा है कि, 'मैंने हमेशा कहा है कि एक उम्मीदवार का व्यवहार, उनके विचार शुद्ध होने चाहिए. जीवन पर कोई दाग नहीं होना चाहिए. अच्छे गुणों से मतदाताओं का विश्वास बढ़ता है.

अन्ना के मुताबिक मैंने उनसे (केजरीवाल) ये सब कहा था लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया. उन्होंने शराब पर फोकस किया. वह सत्ताबल से खुश थे.'

"Alcohal became biggest reason for Arvind Kejriwal's downfall"



Anna Hazare bashed Arvind Kejriwal to the core 🙏 pic.twitter.com/Fz4PMZ7SRH