दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है. AAP 22 सीट पर ही सिमट गई. इतना ही नहीं नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट नहीं बचा सके. चुनाव नतीजों को लेकर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, 'इतिहास उठाकर अगर किसी महिला के साथ कुछ गलत हुआ है तो भगवान ने ऐसा करने वालों को सजा दी है.'

स्वाति मालीवाल ने कहा, 'जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और सड़कों की हालत जैसे मुद्दों की वजह से अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट हार गए हैं. उन्हें लगता है कि वे झूठ बोल सकते हैं और लोग उन पर विश्वास कर लेंगे. लोगों को वही करना चाहिए जो वे कहते हैं लेकिन हमारा (AAP) नेतृत्व यह भूल गया और जो वे कहते थे उससे भटक गया.'

'गुस्से में चीजें तोड़ते हैं केजरीवाल'

मालीवाल ने कहा कि केजरीवाल को गुस्सा बहुत आता है. गुस्से में चीजें तोड़ते हैं, लेकिन उन्हें ये सब छोड़कर मंथन करना चाहिए. उन्होंने बीजेपी को जीत की बधाई दी. लोगों ने उम्मीद के साथ बीजेपी को वोट दी है. इसे पूरा करने के लिए काम करना चाहिए'

