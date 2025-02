Delhi Election Exit Poll Reactions 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग पांच फरवरी को समाप्त हो गई. शाम पांच बजे तक करीब 57.89 प्रतिशत वोटिंग हुई. दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला आठ फरवरी के बाद होगा. हालांकि, वोटिंग के बाद अब एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं, जो ये दावा करते हैं कि दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी वापसी कर सकती है. जी न्यूज की एआई एंकर जीनिया ने भी अपने एग्जिट पोल में बताया कि AAP को 33-38 सीटें, बीजेपी को 31-36 और कांग्रेस को 0-2 सीटें मिल सकती हैं. हालांकि, ये अंतिम परिणाम नहीं हैं. ये एग्जिट पोल की भविष्यवाणियां हैं. एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद सभी पार्टियां अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं.

क्या बोले सौरभ भारद्वाज

एग्जिट पोल पर ग्रेटर कैलाश विधानसभा से आप उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज कहते हैं, 'हमने दिल्ली के 3 चुनाव लड़े हैं और यह चौथा विधानसभा चुनाव है जो हम लड़ रहे हैं. 2013, 2015 के एग्जिट पोल में दिखाया गया था कि हम हारेंगे और 2020 में एग्जिट पोल में दिखाया गया कि हमें कम नंबर मिलेंगे. उसी तरह, 2025 में भी दिखाया जा रहा है कि हमें कम सीटें मिलेंगी. मुझे लगता है कि एग्जिट पोल ने हमेशा दिखाया है कि आप को कम वोट मिलेंगे. भाजपा हमेशा आम लोगों की आवाज को दबाती है ताकि वे डर के मारे बोल न सकें... आप का वोट शेयर हमेशा एग्जिट पोल में दिखाए गए वोट से ज्यादा आता है.'

क्या बोले बीजेपी के उम्मीदवार

एग्जिट पोल पर कालकाजी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी कहते हैं, 'यह मोदी लहर है. दिल्ली की जनता विकास चाहती है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के बाकी हिस्सों में विकास हुआ है. हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और हमारे नेताओं के मार्गदर्शन और रणनीति ने फल दिया है. मैं इन एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करता, हमारी सीटों की संख्या और बढ़ेगी. भाजपा 50 सीटों का आंकड़ा पार करेगी.'

