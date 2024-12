Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली में अगले साल चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में चुनावी सरगर्मी भी तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मतदाताओं का नाम सूची से हटाने का अभियान चला रखा है. उन्होंने वोटर्स लिस्ट नाम हटाने की दिशा में काम करते हुए मेरी पत्नी अनीता सिंह के नाम के खिलाफ आवेदन किया. ऐसा उन्होंने दो बार किया. एक बार 24 दिसंबर को और दूसरी बार 26 दिसंबर को किया.

AAP सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, 'मैंने मुद्दा उठाया कि बीजेपी दिल्ली में मतदाताओं के नाम काट रही है. मैंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा कि क्या ये लोग रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि वे रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पूर्वांचलियों के नाम काट रहे हैं. जब मैंने उन्हें पकड़ा तो बीजेपी भड़क गई. उन्होंने मुझे सबक सिखाने के लिए दिल्ली में नाम काटने का अभियान शुरू कर दिया क्योंकि मैं पूर्वांचल के लोगों की बात करता हूं. नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने मेरी पत्नी अनीता सिंह का नाम हटाने के लिए आवेदन दिया. मेरी पत्नी अनीता सिंह भी पूर्वांचल से हैं. नड्डा जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए.'

