Delhi Pollution: दिल्ली में AQI 388 पर पहुंचा, 'बेहद खराब', इन इलाकों में बहुत खतरनाक स्थिति पर पहुंचा प्रदूषण

राष्ट्रीय राजधानी में हालात और बिगड़ गए हैं, जहां 16 निगरानी केंद्रों ने वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को 400 से ऊपर "गंभीर" श्रेणी में दर्ज किया है. मंगलवार को तीन स्थानों पर यह खतरनाक स्तर दर्ज किया गया था.

दिल्ली में AQI 388 के पार पहुंच गया है. आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को पूरे राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है. वहीं शहर भर में AQI 388 तक पहुंच गया है. इस तेज बढ़ोतरी ने दिल्ली को एक बार फिर "बेहद खराब" श्रेणी में पहुंचा दिया है, जिससे एक दिन पहले दर्ज किया गया मामूली सुधार मिट गया है.

राष्ट्रीय राजधानी में हालात और बिगड़ गए हैं, जहां 16 निगरानी केंद्रों ने वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को 400 से ऊपर "गंभीर" श्रेणी में दर्ज किया है. मंगलवार को तीन स्थानों पर यह खतरनाक स्तर दर्ज किया गया था. "गंभीर" वायु गुणवत्ता दर्ज करने वाले क्षेत्रों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है, जिसका AQI 400 के पार है, जो राजधानी में छाए घने धुएं और धुंध का संकेत है. सबसे ज़्यादा प्रभावित निगरानी केंद्रों में वज़ीरपुर (447) शामिल है, जहां सबसे ज़्यादा रीडिंग दर्ज की गई, उसके बाद बवाना (444) और जहांगीरपुरी (442) का स्थान है. गंभीर रूप से उच्च "गंभीर" स्तर दर्ज करने वाले अन्य क्षेत्रों में चांदनी चौक (438), विवेक विहार (436), अशोक विहार (433), रोहिणी (426), नरेला (425), पंजाबी बाग (420), और आनंद विहार (417) शामिल हैं.

इन जगहों पर बहुत 'बहुत खराब' स्थितियां

शहर के अधिकांश अन्य क्षेत्र 301 और 400 के बीच एक्यूआई के साथ खतरनाक "बहुत खराब" श्रेणी में रहे. अन्य उच्च रिकॉर्डिंग स्थानों में पटपड़गंज में 396, द्वारका सेक्टर 8 में 385, अलीपुर में 383, आईटीओ में 381, सीआरआरआई मथुरा रोड में 379, मंदिर मार्ग में 377 और नजफगढ़ में 365 शामिल हैं. केवल एक स्टेशन, लोधी रोड के आईआईटीएम में 237 पर एक्यूआई "खराब" श्रेणी में दर्ज किया गया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से