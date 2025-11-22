दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण पर CAQM का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों को मिली वर्क फ्रॉम होम की अनुमति

Delhi AQI: दिल्ली-NCR में गंभीर प्रदूषण के बीच CAQM ने GRAP-3 फेज-2 लागू करने की सलाह दी है. जहरीली हवा से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है. इसी बीच प्रदूषण पर नियंत्रण पाने और लोगों को राहत देने के लिए सरकार सख्त कदमों पर विचार कर रही है.

Delhi AQI: दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है और AQI कई जगह 400 के पार पहुंच चुका है, जो बेहद गंभीर श्रेणी मानी जाती है. जहरीली हवा से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है. इसी बीच प्रदूषण पर नियंत्रण पाने और लोगों को राहत देने के लिए सरकार सख्त कदमों पर विचार कर रही है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने स्थिति को देखते हुए एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है, जिसके बाद कई सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही वर्क फ्रॉम होम की अनुमति मिल सकती है.

GRAP-3 पहले से लागू

दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण ने हालात गंभीर कर दिए हैं. हवा की गुणवत्ता बिगड़ने के बाद राजधानी में GRAP-3 पहले से लागू है, लेकिन लगातार गिरते AQI को देखते हुए इसे और कड़ा करने की तैयारी है. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि CAQM ने GRAP-3 के फेज-2 को लागू करने की सलाह दी है, जिसमें GRAP-4 के भी कुछ प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं. इस सख्त व्यवस्था के तहत दिल्ली और NCR में काम करने वाले लगभग 50% सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश देने की तैयारी है.

सभी एजेंसियों को सक्रिय मोड में रखा गया है

CAQM का मानना है कि वर्क फ्रॉम होम लागू होने से सड़क पर वाहनों की संख्या कम होगी, जिससे प्रदूषण स्तर में थोड़ी राहत मिल सकती है. फिलहाल यह सलाह केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है, लेकिन आगे चलकर निजी कर्मचारियों के लिए भी इसी तरह के निर्देश जारी किए जा सकते हैं. सरकार जल्द ही इस पर औपचारिक फैसला ले सकती है. इसी के साथ दिल्ली की सीमाओं पर आने वाले वाहनों पर नजर बढ़ा दी गई है. जहां-जहां धूल और हवा में प्रदूषण ज्यादा है, वहां पानी का छिड़काव किया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि हालात को नियंत्रित करने के लिए सभी एजेंसियों को सक्रिय मोड में रखा गया है.

वर्क फ्रॉम होम लागू होने के बाद दफ्तरों में केवल आधी मैनपावर से काम होगा. उदाहरण के लिए, अगर किसी विभाग में 100 कर्मचारी हैं तो सिर्फ 50 लोग ऑफिस आएंगे, जबकि बाकी 50 लोग घर से काम करेंगे. यह व्यवस्था सरकार तय करेगी कि इसे ऑड-ईवन दिनों में लागू किया जाए या हफ्ते-ब-दिन के आधार पर. सरकार और एजेंसियों को उम्मीद है कि इन कदमों से लोगों को जहरीली हवा से कुछ राहत मिलेगी और प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी.

