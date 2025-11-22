FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
G-20 Summit 2025: दक्षिण अफ्रीका में जी-20 शिखर सम्मेलन में PM मोदी की गूंज, ग्लोबल साउथ के लिए रखा सशक्त एजेंडा

दक्षिण अफ्रीका में जी-20 शिखर सम्मेलन में PM मोदी की गूंज, ग्लोबल साउथ के लिए रखा सशक्त एजेंडा

AUS vs ENG Highlights: अब क्या कहेंगे लोग... डेढ़ दिन में खत्म हुआ एशेज का पहला टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से रौंदा

AUS vs ENG Highlights: अब क्या कहेंगे लोग... डेढ़ दिन में खत्म हुआ एशेज का पहला टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से रौंदा

बिहार में बिना चुनाव लड़े बने मंत्री..., अब पदभार संभालते ही किसे कहा; मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए

बिहार में बिना चुनाव लड़े बने मंत्री..., अब पदभार संभालते ही किसे कहा; मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें विराट-रोहित समेत धोनी भी लिस्ट में शामिल

IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें विराट-रोहित समेत धोनी भी लिस्ट में शामिल

क्या होते हैं आदर्श और संस्कारी बहू के गुण, 99% लड़क‍ियों को नहीं पता है सही जवाब

क्या होते हैं आदर्श और संस्कारी बहू के गुण, 99% लड़क‍ियों को नहीं पता है सही जवाब

IND vs SA: पहला टेस्ट गंवाने के बाद कितनी बार सीरीज जीती टीम इंडिया? जानें क्या कहते हैं आंकड़े

IND vs SA: पहला टेस्ट गंवाने के बाद कितनी बार सीरीज जीती टीम इंडिया? जानें क्या कहते हैं आंकड़े

Homeभारत

भारत

दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण पर CAQM का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों को मिली वर्क फ्रॉम होम की अनुमति

Delhi AQI: दिल्ली-NCR में गंभीर प्रदूषण के बीच CAQM ने GRAP-3 फेज-2 लागू करने की सलाह दी है. जहरीली हवा से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है. इसी बीच प्रदूषण पर नियंत्रण पाने और लोगों को राहत देने के लिए सरकार सख्त कदमों पर विचार कर रही है.

Latest News

राजा राम

Updated : Nov 22, 2025, 03:29 PM IST

दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण पर CAQM का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों को मिली वर्क फ्रॉम होम की अनुमति
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Delhi AQI: दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है और AQI कई जगह 400 के पार पहुंच चुका है, जो बेहद गंभीर श्रेणी मानी जाती है.  जहरीली हवा से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है. इसी बीच प्रदूषण पर नियंत्रण पाने और लोगों को राहत देने के लिए सरकार सख्त कदमों पर विचार कर रही है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने स्थिति को देखते हुए एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है, जिसके बाद कई सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही वर्क फ्रॉम होम की अनुमति मिल सकती है. 

GRAP-3 पहले से लागू

दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण ने हालात गंभीर कर दिए हैं. हवा की गुणवत्ता बिगड़ने के बाद राजधानी में GRAP-3 पहले से लागू है, लेकिन लगातार गिरते AQI को देखते हुए इसे और कड़ा करने की तैयारी है. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि CAQM ने GRAP-3 के फेज-2 को लागू करने की सलाह दी है, जिसमें GRAP-4 के भी कुछ प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं. इस सख्त व्यवस्था के तहत दिल्ली और NCR में काम करने वाले लगभग 50% सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश देने की तैयारी है.

सभी एजेंसियों को सक्रिय मोड में रखा गया है

CAQM का मानना है कि वर्क फ्रॉम होम लागू होने से सड़क पर वाहनों की संख्या कम होगी, जिससे प्रदूषण स्तर में थोड़ी राहत मिल सकती है. फिलहाल यह सलाह केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है, लेकिन आगे चलकर निजी कर्मचारियों के लिए भी इसी तरह के निर्देश जारी किए जा सकते हैं. सरकार जल्द ही इस पर औपचारिक फैसला ले सकती है. इसी के साथ दिल्ली की सीमाओं पर आने वाले वाहनों पर नजर बढ़ा दी गई है. जहां-जहां धूल और हवा में प्रदूषण ज्यादा है, वहां पानी का छिड़काव किया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि हालात को नियंत्रित करने के लिए सभी एजेंसियों को सक्रिय मोड में रखा गया है.

यह भी पढ़ें: अब सिर्फ 1 साल की नौकरी में ही मिल जाएगी ग्रेच्युटी, फ्री हेल्थ चेकअप समेत जानें New Labour Codes से जुड़ी 7 अहम बातें

 

वर्क फ्रॉम होम लागू होने के बाद दफ्तरों में केवल आधी मैनपावर से काम होगा. उदाहरण के लिए, अगर किसी विभाग में 100 कर्मचारी हैं तो सिर्फ 50 लोग ऑफिस आएंगे, जबकि बाकी 50 लोग घर से काम करेंगे. यह व्यवस्था सरकार तय करेगी कि इसे ऑड-ईवन दिनों में लागू किया जाए या हफ्ते-ब-दिन के आधार पर. सरकार और एजेंसियों को उम्मीद है कि इन कदमों से लोगों को जहरीली हवा से कुछ राहत मिलेगी और प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
G-20 Summit 2025: दक्षिण अफ्रीका में जी-20 शिखर सम्मेलन में PM मोदी की गूंज, ग्लोबल साउथ के लिए रखा सशक्त एजेंडा
दक्षिण अफ्रीका में जी-20 शिखर सम्मेलन में PM मोदी की गूंज, ग्लोबल साउथ के लिए रखा सशक्त एजेंडा
AUS vs ENG Highlights: अब क्या कहेंगे लोग... डेढ़ दिन में खत्म हुआ एशेज का पहला टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से रौंदा
AUS vs ENG Highlights: अब क्या कहेंगे लोग... डेढ़ दिन में खत्म हुआ एशेज का पहला टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से रौंदा
बिहार में बिना चुनाव लड़े बने मंत्री..., अब पदभार संभालते ही किसे कहा; मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए
बिहार में बिना चुनाव लड़े बने मंत्री..., अब पदभार संभालते ही किसे कहा; मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए
इस तेल के आगे फेल हैं महंगे Moisturizer, ठंड में इस्तेमाल से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे
इस तेल के आगे फेल हैं महंगे Moisturizer, ठंड में इस्तेमाल से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे
दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण पर CAQM का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों को मिली वर्क फ्रॉम होम की अनुमति
दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण पर CAQM का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों को मिली वर्क फ्रॉम होम की अनुमति
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें विराट-रोहित समेत धोनी भी लिस्ट में शामिल
IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें विराट-रोहित समेत धोनी भी लिस्ट में शामिल
क्या होते हैं आदर्श और संस्कारी बहू के गुण, 99% लड़क‍ियों को नहीं पता है सही जवाब
क्या होते हैं आदर्श और संस्कारी बहू के गुण, 99% लड़क‍ियों को नहीं पता है सही जवाब
IND vs SA: पहला टेस्ट गंवाने के बाद कितनी बार सीरीज जीती टीम इंडिया? जानें क्या कहते हैं आंकड़े
IND vs SA: पहला टेस्ट गंवाने के बाद कितनी बार सीरीज जीती टीम इंडिया? जानें क्या कहते हैं आंकड़े
Aadhaar Card में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव! मिसयूज रोकने के लिए UIDAI लागू करेगी ये नियम
Aadhaar Card में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव! मिसयूज रोकने के लिए UIDAI लागू करेगी ये नियम
500 चूजों से बना डाला लाखों का कारोबार, अब ऐप लॉन्च करने की तैयारी में हैं पूनम देवी
500 चूजों से बना डाला लाखों का कारोबार, अब ऐप लॉन्च करने की तैयारी में हैं पूनम देवी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
MORE