ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं संजय सरावगी | बिहार BJP को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष, अब संजय सरावगी संभालेंगे कमान | जॉर्डन के अम्मान पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने किया स्वागत | संजय सरावगी बिहार प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष नियुक्त, दरभंगा से हैं विधायक | महाराष्ट्रः राज्य चुनाव आयोग ने बीएमसी समेत 29 महानगर पालिका के चुनावों की घोषणा की, 15 जनवरी 2026 को होगी वोटिंग, 16 जनवरी को आएंगे नतीजे | दिल्लीः अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे मेसी, थोड़ी देर में शुरू होगा कार्यक्रम

भारत

भारत

Delhi Pollution: 'घर के अंदर रहें...', दिल्ली की हवा हुई जहरीली, सिंगापुर ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी

Delhi Air Pollution: सिंगापुर के हाई कमीशन ने कहा, 'दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में रहने वाले सिंगापुर के सभी नागरिकों से को सलाह दी जाती है कि वह बगैर कोई जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें.

रईश खान

Updated : Dec 15, 2025, 04:22 PM IST

Delhi Air Quality Index: देश की राजधानी दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है. केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मॉनिटरिंग स्टेशनों के अनुसार, राजधानी कई इलाकों में सोमवार दोपहर एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 437 था. सुबह के वक्त रोहिणी और वजीरपुर जैसे इलाकों में AQI सीधे 500 खतरनाक स्तर तक पहुंच गया. हालात ऐसे हो गए हैं की सांस लेने में भी दिक्कत होती जा रही है. इस बीच सिंगापुर दूतावास ने दिल्ली-NCR में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है.

नई दिल्ली में स्थित सिंगापुर हाई कमीशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, '13 दिसंबर 2025 को इंडियन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) ने दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के सबसे ऊंचे लेवल स्टेज 4 को लागू किया. GRAP- 4 के तहत कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज पर रोक लगा दी गई है. स्कूलों और ऑफिसों को हाइब्रिड मोड़ पर करने का आदेश दिया गया है.'

हाई कमीशन ने कहा, 'दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में रहने वाले सिंगापुर के सभी नागरिकों से को सलाह दी जाती है कि वह बगैर कोई जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें. घर से निकलने वक्त मास्क जरूर लगाएं. दिल्ली सरकार ने भी बच्चों और सांस या दिल की बीमारी लोगों से घर के अंदर रहने की अपील की है.'

उड़ानों पर पड़ सकता है असर

इसमें कहा गया कि कम विजिबिलिटी की वजह से दिल्ली से आने-जाने वाली फ्लाइट्स पर असर पड़ सकता है. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI Airport) पर कई एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी की है. हाई कमीशन ने सभी यात्रियों को सलाह दी है कि वह घर से निकलने से पहले अपनी-अपनी एयरलाइंस का पता जरूर कर लें.

पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर गहरी चिंता जताई और साफ कहा कि अब ऐसे आदेश देने की जरूरत है, जिनका जमीन पर सख्ती से पालन हो सके. सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी अपराजिता ने अदालत को बताया कि जब तक अदालत की ओर से स्पष्ट और कड़े निर्देश नहीं दिए जाते, तब तक राज्य सरकारें गंभीरता से उनका अनुपालन नहीं करतीं. उन्होंने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए व्यावहारिक और प्रभावी आदेश जरूरी हैं.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत इस समस्या से पूरी तरह अवगत है. अब ऐसे आदेश पारित किए जाएंगे, जिन्हें वास्तव में लागू किया जा सके. उन्होंने कहा कि कुछ निर्देश ऐसे होने चाहिए, जिनका पालन जबरदस्ती भी कराया जा सके. CJI ने यह भी कहा कि दिल्ली जैसे शहरी महानगरों में एक वर्ग ऐसा है, जिनकी जीवनशैली प्रदूषण की समस्या पैदा करती है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा खामियाजा गरीब, दिहाड़ी मजदूर वर्ग के लोगों को भुगतना पड़ता है.

