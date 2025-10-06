Schools Closed: बच्चों की फिर से हुई बल्ले-बल्ले! 7 अक्टूबर को सरकारी दफ्तर और स्कूल रहेंगे बंद, जानें वजह

Valmiki Jayanti: 7 अक्टूबर को देश के कई राज्यों में सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है. इस दौरान सरकारी दफ्तर और स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे. वहीं कई राज्यों में तेज बारिश की वजह से भी छुट्टी की घोषणा की गई है.

Valmiki Jayanti: महानवमी और दशहरा की छुट्टी के बाद एक बार फिर से सरकारी कर्मचारियों और बच्चों को छुट्टी मारने का मौका मिला हैं. दरअसल महर्षि वाल्मीकि जयंती (Valmiki Jayanti) के दिन यानी 7 अक्टूबर को कई राज्यों में सरकारी अवकाश घोषित किए गए हैं. महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि (प्रथम कवि) और रामायण के रचयिता के रूप में जाना जाता है. महर्षि के सम्मान में कई राज्यों में छुट्टी की ऐलान किया गया है, साथ ही कई राज्यों में भारी बारिश के चलते भी छुट्टी का ऐलान किया गया है.

दिल्ली और यूपी सरकार का निर्णय

बता दें कि वाल्मीकि जयंती की छुट्टी पूर्व-निर्धारित सरकारी घोषणा है, जबकि बारिश या प्राकृतिक आपदा के कारण स्कूलों को बंद रखने का निर्णय जिला प्रशासन लेता है. वाल्मीकि जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेशभर में सभी सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए सार्वजनिक अवकाश रखने का फैसला लिया है. इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने भी दिल्ली में भी महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सभी सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश रखने का निर्णय लिया है.

भारी बारिश के कारण छुट्टी

इसके अलावा अन्य राज्यों में ये छुट्टी स्थानीय या ऐच्छिक हो सकती है इसलिए आप अपने स्थानीय कैलेंडर को चेक कर सकते हैं. दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कल यानी 7 अक्टूबर को तेज बारिश होने की संभावना जताई है. इसलिए राज्य में छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया है. ऐसी स्थिति में अभिभावकों को भी सतर्क होने की जरूरत हैं जिन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहां के छात्रों-अभिभावकों को अपने स्कूल से अवकाश के बारे में पता कर लेना चाहिए.

