नोएडा-ग्रेटर नोएडा वालों के लिए खुशखबरी! Delhi Airport से शुरू होगी 24x7 लग्जरी बस सेवा, जान लें किराया

दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (DIAL) की ओर से अगले सप्ताह दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को नोएडा और ग्रेटर नोएडा से जोड़ने वाली एक लग्जरी बस सेवा शुरू होने वाली है. इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को मात्र 199 रुपये में चौबीसों घंटे सेवा प्रदान करना है.
Delhi-NCR Luxury Bus Service Fare: यात्रियों की सुविधा को आसान बनाने के लिए, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने फ्लिक्स बस के साझेदारी की है. इसके तहत, दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGIA) को नोएडा-ग्रेटर नोएडा से जोड़ने वाली एक लग्जरी बस सेवा शुरू की जाएगी. खास बात यह है कि इस सर्विस फायदा आम जनता को चौबीसों घंटे यानी 24x7 मिलेगा. इस पहल का मुख्य उद्देश्य नोएडा और ग्रेटर नोएडा से आने-जाने वाले यात्रियों को एक सुविधाजनक यात्रा के विकल्प प्रदान करना है. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस बस सेवा के तहत किराए के तौर पर कितने पैसे लगेंगे और समय कितना लगेगा.
DIAL ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा और ग्रेटर नोएडा तक जाने वाली इस बस की सेवा चौबीसों घंटे मिलेंगी. ये लग्जरी बसें आधुनिक सेवाओं से लैस हैं. इस सेवा का मुख्य उद्देश्य हवाई अड्डे से आने-जाने वाले यात्रियों के लिए पब्लिक ट्रांस्पोर्ट के उपयोग को बढ़ावा देना है, जो कि अभी केवल लगभग 20 प्रतिशत लोग ही इस्तेमाल करते हैं. इसमें किराया और समय दोनों की बचत हो सकती है.
दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा और ग्रेटर नोएडा तक की सुविधा देने वाली इस बस सेवा के तहत यात्री को सिर्फ 199 रुपये देने होंगे. खास बात यह है कि इस लग्जरी बस से सफर करने के लिए सभी यात्रियों को 24 घंटे सुविधा मिलेंगी. बता दें कि, ये लग्जरी बसें आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी.
