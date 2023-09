दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ कि क्रू मेंबर्स से भिड़ गए यात्री? देखें जोरदार बहस का VIDEO

डीएनए हिंदी: दिल्ली से मुंबई जाने वाली Air India की एक फ्लाइट 5 घंटे लेट क्या हुई, एयरलाइंस कर्मचारियों पर पैसेंजर्स का गुस्सा फूट पड़ा. यात्रियों ने एयरलाइंस कर्मचारियों को जमकर खरी-खोटी सुनाई. दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों के साथ क्रू मेंबर्स की लड़ाई सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है.

वायरल वीडियो में लोग कर्मचारियों से कहते नजर आ रहे हैं कि देरी की वजह से उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो गई है. न्यूज एजेंसी ANI ने बहस का वीडियो शेयर किया है. AIR India-805 के एक यात्री ने कहा कि फ्लाइट की टाइमिंग 4 बार बदली गई.

Air India-805 रात में 8 बजे उड़ान भरने वाली थी. पहले इसकी टाइमिंग 10:40 की गई फिर 11:35 इसकी टाइमिंग की गई. इसके बाद 12:30 बजे का टाइम बताया गया. दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से यह विमान करीब 1:40 बजे विमान रवाना हुआ. यात्री बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं.



#WATCH | Passengers of a Mumbai-bound Air India flight & airline staff got into an argument at Delhi's T3 late last night after the flight was delayed by over 4 hrs. Flight took at 1.40am against its original scheduled time of 8.00pm



(Video source: AI Del-Mum flight passenger) pic.twitter.com/4hcZ1J6Eys