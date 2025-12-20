हवाई यात्रा करने वाले ध्यान दें! घने कोहरे के चलते शून्य हुई विजिबिलिटी, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

20 दिसंबर शनिवार की सुबह तड़के से घना कोहरा छाया हुआ है. कोहरा इतना गहरा है कि बिजीविलिटी बिल्कुल शून्य हो गई है. इस वजह से कई फ्लाइट्स भी रद्द की जा सकती है. दिल्ली एयपोर्ट की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है.

20 दिसंबर शनिवार की सुबह तड़के से घना कोहरा छाया हुआ है. कोहरा इतना घना है कि बिजीविलिटी एकदम शून्य हो चुकी है. बिजीविलिटी कम होने के कराण सड़को पर गाड़िया भी रेंग रही है. इसका असर उड़ानों पर भी देखने को मिल रहा है. अगर आप आज-कल में हवाई यात्रा करने वाले है तो ये खबर आपके लिए है, दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट ने हवाई यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है.

एडवाइजरी में क्या कहा गया है?

दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि 'दिल्ली एयरपोर्ट पर कम दृश्यता अभी भी जारी है. सभी उड़ानें सामान्य रूप से चल रही हैं. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि घर से निकलने से पहले नवीनतम उड़ान अपडेट के लिए अपनी-अपनी एयरलाइंस से संपर्क करें.' बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर घने कोहरे के कारण बड़ी संख्या में फ्लाइट का संचालन बाधित हो गया.

शुक्रवार को भी हुईं फ्लाइट्स रद्द

आईजीआई एयर पोर्ट से शुक्रवार को कम से कम 177 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं और 500 से अधिक फ्लाइटें देरी से उड़ सकीं. एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने कहा कि रद्द की गई उड़ानों आगमन और प्रस्थान दोनों शामिल है. जिनमें कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी थीं. फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24 के आंकड़ों से पता चला कि खराब विजिबिलिटी के कारण दिन भर में लगभग 500 उड़ानें विलंबित हुईं.

नागरिक उड्डयन मंत्री का बयान

इस सब के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फ्लाइट के परिचालन संबंधी निर्णय वास्तविक समय के मौसम पूर्वानुमानों के आधार पर लिए जा रहे हैं.