Delhi Pollution: दिल्ली में 18 नवंबर को कम हुआ प्रदूषण 19 नवंबर को फिर बढ़ गया. गुरुवार को राजधानी में AQI 232 तक पहुंच गया.

पूसा में सबसे ज्यादा AQI 366 दर्ज किया गया

कैंटोनमेंट एरिया में सबसे कम AQI 179 रहा

Delhi Pollution: दिल्ली में पॉल्यूशन एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है. 19 नवंबर (गुरुवार) सुबह राजधानी की हवा खराब कैटेगरी में बनी रही और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बेहद खराब लेवल के करीब पहुंच गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, सुबह 6 बजे दिल्ली का AQI 282 दर्ज किया गया, जो सुबह 7 बजे बढ़कर 286 और 8 बजे तक 289 पहुंच गया. बुधवार को दिल्ली का AQI 232 दर्ज किया गया था.

दिल्ली में बुधवार को लगातार चौथे दिन AQI खराब कैटेगरी में दर्ज की गई थी. CPCB के मुताबिक, बुधवार शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत AQI 232 रहा, जबकि एक दिन पहले यह 204 था. वहीं गुरुवार सुबह 289 AQI खराब श्रेणी में रहा. दिल्ली के 55 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 200 से अधिक रहा जबकि 20 स्टेशन ऐसे रहे जहां वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ कैटेगरी में दर्ज की गई.

दिल्ली में कहा कितना AQI?

अलीपुर-272

आनंद विहार-265

अशोक विहार-274

आया नगर-316

बवाना-320

बुराड़ी क्रॉसिंग-326

चांदनी चौक-340

पूसा में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन, कैंटोनमेंट में सबसे कम

दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में प्रदूषण का स्तर अलग-अलग रहा. पूसा (IITM) में सबसे ज्यादा AQI 366 दर्ज किया गया. इसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में 362, सीरीफोर्ट में 358, NSUT जाफरपुर में 355 और ITO में 354 AQI रहा. वहीं, कैंटोनमेंट एरिया में सबसे कम AQI 179 दर्ज किया गया. लोधी रोड में यह 180 रहा. इन दोनों इलाकों की हवा ‘मध्यम’ कैटेगरी में रही.

20 नवंबर को और बढ़ सकता है पॉल्यूशन

दिल्ली के लिए एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ने 20 नवंबर (शुक्रवार) को वायु गुणवत्ता के बेहद खराब श्रेणी में पहुंचने का अनुमान जताया है. ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना कम दिखाई दे रही है.

दिल्ली सीएम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को तेज करने के निर्देश दिए. उन्होंने धूल नियंत्रण, निर्माण गतिविधियों, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, औद्योगिक प्रदूषण और कचरा प्रबंधन पर निगरानी बढ़ाने को कहा. सभी 13 जिलों में सचिव स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है. उन्हें सप्ताह में दो बार जमीनी निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं.

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