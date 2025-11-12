FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

Delhi AQI:दिल्ली NCR की हवा में घुला जहर, स्कूल बंद, WFH का ऐलान, 400 पार पहुंचा AQI

Air Pollution in Delhi: दिल्ली की हवा दिन प्रतिदिन और अधिक दूषित होती जा रहा है. अब मामला यहां तक बढ़ गया है कि राजधानी में रहने वाले लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 12, 2025, 09:40 AM IST

Delhi AQI:दिल्ली NCR की हवा में घुला जहर, स्कूल बंद, WFH का ऐलान, 400 पार पहुंचा AQI

Air Pollution in Delhi

Air Pollution in Delhi: दिल्ली की हवा दिन प्रति खराब होती जा रही है. वायू प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि राजधानी में इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं. दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए ग्रैप 3 भले ही लागू कर दिया गया हो, लेकिन हालात सुधरने के नाम नहीं ले रहे हैं. शहर में औसत एक्यूआई बुधवार को 413 के करीब पहुंच गया है. जबकि ग्रैप 3 के तहत क्लास 5 तक स्कूल बंद करने, वर्क फ्रॉम होम की सलाह और कंस्ट्रक्शन बैन जैसे निर्णय ले लिए गए हैं.

नोएडा और गुरुग्राम का भी वही हाल


दिल्ली से सटे शहरों का भी वही हाल है. नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर 414 और ग्रेटर नोएडा में पॉल्यूशन लेवल 398 तक पहुंच गया है. गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर 365 पर है. वहीं अगर दिल्ली में दिन प्रतिदिन बढ़ते प्रदूषण के ग्राफ पर नजर डाली जाए तो 12 नवंबर को 413, 11 नवंबर 428, 10 नवंबर 362,  9 नवंबर 370 एक्यूआई दर्ज किया गया था. नीचे दिल्ली के अलग-अलग जगहों पर एक्यूआई कितना है उसकी लिस्ट दी गई है.   

अलीपुर दिल्ली- 430
शादीपुर दिल्ली-391
द्वारका दिल्ली-210
आईटीओ दिल्ली-434
सीरीफोर्ट दिल्ली-437
मंदिर मार्ग दिल्ली-417
आरके पुरम दिल्ली-441
पंजाबी बाग दिल्ली-443
आया नगर दिल्ली-401
लोधी रोड दिल्ली-401

ग्रैप 3 के तहत क्या पाबंदी

गैर जरूरी निर्माण कार्य, ध्वस्तीकरण, पुराने डीजल वाहनों पर बैन
अंतरराज्यीय डीजल बसों पर भी रोक लगाने का प्रावधान
सीमेंट, बालू जैसे जोखिम वाले सामानों की आवाजाही पर रोक
क्लास 5 तक के स्कूल बंद कर ऑनलाइन मोड में पढ़ाई का आदेश
स्टोन क्रशर और खनन जैसे कार्यों पर रोक लगी
आवश्यक सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों पर लगी रोक
कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड में काम करने की सलाह

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

