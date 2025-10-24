दिल्ली में 29 अक्टूबर को होगी आर्टिफिशियल बारिश, बुराड़ी में क्लाउड सीडिंग का परीक्षण सफल
First Artificial Rain In Delhi: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम वर्षा की तैयारी पूरी कर ली है. 23 अक्टूबर को बुराड़ी में सफल ट्रायल के बाद, यदि 28-30 अक्टूबर को बादल आते हैं, तो 29 अक्टूबर को दिल्ली में पहली कृत्रिम बारिश हो सकती है.
First Artificial Rain In Delhi: दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के खतरनाक स्तर से निपटने के लिए एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक कदम उठाया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि क्लाउड सीडिंग (कृत्रिम वर्षा) तकनीक का उपयोग करने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. विशेषज्ञों ने 23 अक्टूबर को बुराड़ी क्षेत्र में इसका सफल परीक्षण (ट्रायल) किया. मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 अक्टूबर को बादलों की उपस्थिति की संभावना जताई है, और यदि मौसम अनुकूल रहा, तो 29 अक्टूबर को दिल्ली पहली बार कृत्रिम बारिश का अनुभव करेगी.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पहल को न केवल तकनीकी दृष्टि से ऐतिहासिक बताया, बल्कि प्रदूषण से निपटने का एक प्रभावी वैज्ञानिक तरीका भी स्थापित करने वाला बताया. गुप्ता ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य नवाचार के माध्यम से राजधानी की हवा को स्वच्छ बनाना और वातावरण को संतुलित करना है. उन्होंने कहा कि यह कदम दिवाली के बाद बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है, जब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) अक्सर 'बहुत खराब' स्तर पर पहुंच जाता है. मुख्यमंत्री ने पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और अन्य अधिकारियों को इस प्रयास को सफल बनाने के लिए शुभकामनाएं दीं.
दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज विशेषज्ञों द्वारा बुराड़ी क्षेत्र में इसका सफल परीक्षण किया गया है।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 23, 2025
मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 अक्टूबर को बादलों की उपस्थिति की संभावना जताई है। यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं, तो…
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस दिन को दिल्ली के लिए ऐतिहासिक करार दिया. सिरसा के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग की पहली सफल ट्रायल पूरी की. IIT कानपुर द्वारा संचालित विमान दोपहर में कानपुर से उड़ा और दोपहर लगभग साढ़े तीन बजे बुराड़ी पहुंचा. यहां पायरो टेक्निक का उपयोग करके छोटे बादल के ऊपर ब्लास्ट किया गया, जिससे विमान की तकनीकी क्षमता सुनिश्चित हुई.
#WATCH | Today, a trial seeding flight was done from IIT Kanpur to Delhi via Meerut, Khekra, Burari, Sadakpur, Bhojpur, Aligarh, and back to IIT Kanpur, in which cloud seeding flares were fired between Khekra and Burari and over the Badli area using pyro techniques.
This flight… pic.twitter.com/JvfSGMsCJH— ANI (@ANI) October 23, 2025
ट्रायल के बाद विमान वापस कानपुर लौट गया. सिरसा ने कहा कि अब केवल बादलों के आने का इंतजार है. जैसे ही बादल अनुकूल स्थिति में होंगे, बरसात कराकर दिल्ली की हवा और मौसम में सुधार लाया जाएगा. उन्होंने इस प्रयास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया.
एएनआई (ANI) के अनुसार, क्लाउड सीडिंग की ट्रायल उड़ान आईआईटी कानपुर से शुरू हुई और मेरठ, खेकड़ा, बुराड़ी, सादकपुर, भोजपुर, अलीगढ़ होते हुए दिल्ली पहुंची और फिर वापस लौटी. खेकड़ा-बुराड़ी के बीच और बादली क्षेत्र के ऊपर पायरो तकनीक से क्लाउड सीडिंग फ्लेयर्स दागे गए. सिरसा ने बताया कि यह प्रूविंग फ्लाइट मुख्य रूप से विमान की तैयारी, फ्लेयर्स की क्षमता, समन्वय और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल की जांच करने के लिए थी. यह सफल परीक्षण मुख्य क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन के लिए आधार तैयार करेगा.
