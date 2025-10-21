Delhi Pollution: दम घोंट रही दिल्ली की हवा, 11 सिगरेट के बराबर सांस में घुल रहा जहर, टूटा 4 साल का रिकॉर्ड!

Delhi Pollution Latest Update: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, साल 2024 में दिवाली के समय AQI 330, 2023 में 218, 2022 में 312 और 2021 में 382 था.

दिवाली के बाद देश की राजधानी की आबोहवा जहर बन गई है. दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार कर गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिवाली की रात पिछले 4 साल में सबसे प्रदूषित रही. सोमवार शाम चार बजे दिल्ली में एक्यूआई 345 दर्ज किया गया था, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, साल 2024 में दिवाली के समय AQI 330, 2023 में 218, 2022 में 312 और 2021 में 382 था. रातभर प्रदूषण तेजी से बढ़ता रहा और मंगलवार को 351 को पार कर गया.

11 सिगरेट के बराबर सांस में जा रहा प्रदूषण

दिवाली की रात PM2.5 की सांद्रता 675 पर पहुंच गई, जो 2021 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर है. पिछले साल यानी 2024 में यह 609, 2023 में 570, 2022 में 534 और 2021 में 728 था. दिल्ली की हवा में प्रदूषण का जहर इतना घुल चुका है, जैसे रोजाना कोई 11 सिगरेट पीता हो. मतलब 24 घंटे में हवा में मौजूद पीएम 2.5 के लेवल प्रदूषण 11 सिगरेट के बराबर है. अगर एक हफ्ते का हिसाब लगाएं तो 78 सिगरेट के बराबर होगा

दिल्ली में दिवाली की रात 38 में से 34 मॉनिटरिंग सेंटर में प्रदूषण का लेवल रेड जोन में दर्ज किया गया. वजीरपुर में AQI लेवल 423 पार कर गया. वहीं, द्वारका में 417, आनंद विहार में 404, अशोक विहार में 402 हवा की गुणवत्ता सबसे ज्यादा खराब रही. नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में भी हवा बहुत खराब स्थिति में है.

सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार,आज सुबह यानी 21 अक्टूबर को 494 वायु गुणवत्ता स्टेशनों के आंकड़ों में दिल्ली के बवाना की हवा सबसे खराब रही, जहां AQI 427 दर्ज किया गया.

