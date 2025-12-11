Delhi Air Pollution: राजधानी दिल्ली की हवा में थोड़ा सुधार, कई इलाकों में अब भी 300 पार है AQI

बंगाल- बॉर्डर पर बांग्लादेशियों की भीड़ बांग्लादेश लौटने की कोशिश में जुटे | गोवा अग्निकांड के दोनों आरोपी हिरासत में, अग्निकांड के बाद से फरार चल रहे थे आरोपी, लूथरा भाइयों को हिरासत में लिया गया, भारत सरकार की मांग पर कार्रवाई की गई | गोवा अग्निकांड के आरोपी हिरासत में, आरोपी गौरव, सौरभ लूथरा ब्रदर्स हिरासत में, थाईलैंड पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया
गुरुवार को दिल्ली का एक्यूआई 285 पर बना रहा, जिसमें 16 इलाके रेड ज़ोन में थे और रोहिणी में यह सबसे अधिक 343 रहा. दिल्ली-एनसीआर के अधिकांश इलाकों में भी वायु गुणवत्ता बेहद खराब रही. हालांकि पहले से इसमें काफी सुधार हुआ है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, गुरुवार सुबह 8 बजे राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 285 था, जो खराब श्रेणी में आता है. 16 क्षेत्र प्रदूषण के लाल क्षेत्र में रहे , जहां एक्यूआई का स्तर 300 से ऊपर था. रोहिणी में सबसे अधिक एक्यूआई 343 दर्ज किया गया, जबकि कई अन्य क्षेत्रों में खराब वायु गुणवत्ता के कारण येलो अलर्ट जारी किया गया है.
बुधवार को 24 घंटे का औसत एक्यूआई 259 रहा, जो मंगलवार के 282 से थोड़ा बेहतर है. लगातार नौ दिनों तक वायु गुणवत्ता के बेहद खराब स्तर पर रहने के बाद, राजधानी में मंगलवार से कुछ राहत देखने को मिली है.सीपीसीबी मानकों के अनुसार, 0-50 का एक्यूआई अच्छा माना जाता है, 51-100 संतोषजनक, 101-200 मध्यम, 201-300 खराब, 301-400 बेहद खराब और 401-500 गंभीर माना जाता है.
फरीदाबाद में एक्यूआई 286 दर्ज किया गया, जो इसे खराब श्रेणी में रखता है, जबकि गुरुग्राम में यह मध्यम 188 रहा. गाजियाबाद में इंदिरापुरम का एक्यूआई 288 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है. वहीं गोरखपुर में यह संतोषजनक 83 रहा, जबकि ग्रेटर नोएडा में 236 वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में दर्ज किया गया. नोएडा की एक्यूआई 309 के साथ बेहद खराब बनी रही, और मुजफ्फरनगर में 330 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जिसे भी बेहद खराब श्रेणी में रखा गया है.
गुरुवार को दिल्ली भर में वायु गुणवत्ता अधिकतर बेहद खराब श्रेणी में रही, कई स्थानों पर प्रदूषण का स्तर चिंताजनक पाया गया. दिल्ली कैंटोनमेंट में AQI 302 (बेहद खराब) दर्ज किया गया, जबकि बवाना में 334 (बेहद खराब), डीटीयू में 331 (बेहद खराब), जहांगीरपुरी में 341 (बेहद खराब), मुंडका में 326 (बेहद खराब), नेहरू नगर में 339 (बेहद खराब), सिरी फोर्ट में 288 (बेहद खराब), विवेक विहार में 321 (बेहद खराब), वज़ीरपुर में 327 (बेहद खराब), शादिपुर में 266 (बेहद खराब) और अक्षरधाम में 302 (बेहद खराब) दर्ज किया गया.
कुछ स्थानों पर वायु गुणवत्ता में कुछ बेहतर परिणाम देखने को मिले, हालांकि यह अभी भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी. आईजीआई हवाई अड्डे के टी-3 पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 211 (खराब) दर्ज किया गया, जबकि इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर यह 309 (अत्यंत खराब) रहा. कुल मिलाकर, आंकड़े शहर भर में वायु गुणवत्ता में व्यापक और लगातार गिरावट का संकेत देते हैं.
दिल्ली में न्यूनतम तापमान बुधवार की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, आज शहर में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका है. बुधवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से लगभग 0.4 डिग्री कम था, जबकि अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम था.
