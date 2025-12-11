FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बंगाल- बॉर्डर पर बांग्लादेशियों की भीड़ बांग्लादेश लौटने की कोशिश में जुटे | गोवा अग्निकांड के दोनों आरोपी हिरासत में, अग्निकांड के बाद से फरार चल रहे थे आरोपी, लूथरा भाइयों को हिरासत में लिया गया, भारत सरकार की मांग पर कार्रवाई की गई | गोवा अग्निकांड के आरोपी हिरासत में, आरोपी गौरव, सौरभ लूथरा ब्रदर्स हिरासत में, थाईलैंड पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi Air Pollution: राजधानी दिल्ली की हवा में थोड़ा सुधार, कई इलाकों में अब भी 300 पार है AQI

Delhi Air Pollution: राजधानी दिल्ली की हवा में थोड़ा सुधार, कई इलाकों में अब भी 300 पार है AQI

Indigo Crisis: 'जानबूझकर संकट खड़ा नहीं किया' CEO के बाद Indigo के चेयरमैन ने मांगी माफी

Indigo Crisis: 'जानबूझकर संकट खड़ा नहीं किया' CEO के बाद Indigo के चेयरमैन ने मांगी माफी

Aaj ka Mausam: कड़ाके की ठंड की बीच बर्फबारी का कहर, जानिए दिल्ली से लेकर यूपी-बिहार तक का मौसम

Aaj ka Mausam: कड़ाके की ठंड की बीच बर्फबारी का कहर, जानिए दिल्ली से लेकर यूपी-बिहार तक का मौसम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
देश के हीरो मेजर मोहित शर्मा की जीवनसंगिनी रिशमा सरीन से मिलिए, जानें Indian Army में किस पद पर हैं तैनात

देश के हीरो मेजर मोहित शर्मा की जीवनसंगिनी रिशमा सरीन से मिलिए, जानें Indian Army में किस पद पर हैं तैनात

कौन सा बिजनेस स्कूल बना सत्य नडेला का लॉन्चपैड? जानें Microsoft CEO ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

कौन सा बिजनेस स्कूल बना सत्य नडेला का लॉन्चपैड? जानें Microsoft CEO ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

IPL में रिलीज हुए तो इन 5 दिग्गजों ने ले लिया संन्यास, लिस्ट में सभी महान खिलाड़ी

IPL में रिलीज हुए तो इन 5 दिग्गजों ने ले लिया संन्यास, लिस्ट में सभी महान खिलाड़ी

Homeभारत

भारत

Delhi Air Pollution: राजधानी दिल्ली की हवा में थोड़ा सुधार, कई इलाकों में अब भी 300 पार है AQI

गुरुवार को दिल्ली का एक्यूआई 285 पर बना रहा, जिसमें 16 इलाके रेड ज़ोन में थे और रोहिणी में यह सबसे अधिक 343 रहा. दिल्ली-एनसीआर के अधिकांश इलाकों में भी वायु गुणवत्ता बेहद खराब रही. हालांकि पहले से इसमें काफी सुधार हुआ है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Dec 11, 2025, 09:45 AM IST

Delhi Air Pollution: राजधानी दिल्ली की हवा में थोड़ा सुधार, कई इलाकों में अब भी 300 पार है AQI
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, गुरुवार सुबह 8 बजे राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 285 था, जो खराब श्रेणी में आता है. 16 क्षेत्र प्रदूषण के लाल क्षेत्र में रहे , जहां एक्यूआई का स्तर 300 से ऊपर था. रोहिणी में सबसे अधिक एक्यूआई 343 दर्ज किया गया, जबकि कई अन्य क्षेत्रों में खराब वायु गुणवत्ता के कारण येलो अलर्ट जारी किया गया है.

बुधवार को 24 घंटे का औसत एक्यूआई 259 रहा, जो मंगलवार के 282 से थोड़ा बेहतर है. लगातार नौ दिनों तक वायु गुणवत्ता के बेहद खराब स्तर पर रहने के बाद, राजधानी में मंगलवार से कुछ राहत देखने को मिली है.सीपीसीबी मानकों के अनुसार, 0-50 का एक्यूआई अच्छा माना जाता है, 51-100 संतोषजनक, 101-200 मध्यम, 201-300 खराब, 301-400 बेहद खराब और 401-500 गंभीर माना जाता है.

दिल्ली-एनसीआर एक्यूआई 

फरीदाबाद में एक्यूआई 286 दर्ज किया गया, जो इसे खराब श्रेणी में रखता है, जबकि गुरुग्राम में यह मध्यम 188 रहा. गाजियाबाद में इंदिरापुरम का एक्यूआई 288 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है. वहीं गोरखपुर में यह संतोषजनक 83 रहा, जबकि ग्रेटर नोएडा में 236 वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में दर्ज किया गया. नोएडा की एक्यूआई 309 के साथ बेहद खराब बनी रही, और मुजफ्फरनगर में 330 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जिसे भी बेहद खराब श्रेणी में रखा गया है.

दिल्ली में अलग अलग जगहों यह है AQI की स्थिति

गुरुवार को दिल्ली भर में वायु गुणवत्ता अधिकतर बेहद खराब श्रेणी में रही, कई स्थानों पर प्रदूषण का स्तर चिंताजनक पाया गया. दिल्ली कैंटोनमेंट में AQI 302 (बेहद खराब) दर्ज किया गया, जबकि बवाना में 334 (बेहद खराब), डीटीयू में 331 (बेहद खराब), जहांगीरपुरी में 341 (बेहद खराब), मुंडका में 326 (बेहद खराब), नेहरू नगर में 339 (बेहद खराब), सिरी फोर्ट में 288 (बेहद खराब), विवेक विहार में 321 (बेहद खराब), वज़ीरपुर में 327 (बेहद खराब), शादिपुर में 266 (बेहद खराब) और अक्षरधाम में 302 (बेहद खराब) दर्ज किया गया.

कुछ जगहों एक्यूआई रहा अच्छा

कुछ स्थानों पर वायु गुणवत्ता में कुछ बेहतर परिणाम देखने को मिले, हालांकि यह अभी भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी. आईजीआई हवाई अड्डे के टी-3 पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 211 (खराब) दर्ज किया गया, जबकि इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर यह 309 (अत्यंत खराब) रहा. कुल मिलाकर, आंकड़े शहर भर में वायु गुणवत्ता में व्यापक और लगातार गिरावट का संकेत देते हैं.

दिल्ली के मौसम का हाल

दिल्ली में न्यूनतम तापमान बुधवार की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, आज शहर में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका है. बुधवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से लगभग 0.4 डिग्री कम था, जबकि अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
देश के हीरो मेजर मोहित शर्मा की जीवनसंगिनी रिशमा सरीन से मिलिए, जानें Indian Army में किस पद पर हैं तैनात
देश के हीरो मेजर मोहित शर्मा की जीवनसंगिनी रिशमा सरीन से मिलिए, जानें Indian Army में किस पद पर हैं तैनात
कौन सा बिजनेस स्कूल बना सत्य नडेला का लॉन्चपैड? जानें Microsoft CEO ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
कौन सा बिजनेस स्कूल बना सत्य नडेला का लॉन्चपैड? जानें Microsoft CEO ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
IPL में रिलीज हुए तो इन 5 दिग्गजों ने ले लिया संन्यास, लिस्ट में सभी महान खिलाड़ी
IPL में रिलीज हुए तो इन 5 दिग्गजों ने ले लिया संन्यास, लिस्ट में सभी महान खिलाड़ी
Dhurandhar के लिए रणवीर सिंह ने वसूली थी सबसे मोटी फीस, अक्षय खन्ना-अर्जुन रामपाल के हाथ लगे सिर्फ चिल्लर!
Dhurandhar के लिए रणवीर सिंह ने वसूली थी सबसे मोटी फीस, अक्षय खन्ना-अर्जुन रामपाल के हाथ लगे सिर्फ चिल्लर!
2025 में 10,000 से सस्ते इन स्मार्टफोन का दिखा क्रेज, किफायती दाम में मिलते हैं दमदार फीचर्स
2025 में 10,000 से सस्ते इन स्मार्टफोन का दिखा क्रेज, किफायती दाम में मिलते हैं दमदार फीचर्स
MORE
Advertisement
धर्म
बुधवार को सुख समृद्धि के लिए इस विधि विधान से करें भगवान गणेश जी की पूजा, पूर्ण हो जाएगी हर मनोकामना
बुधवार को सुख समृद्धि के लिए इस विधि विधान से करें भगवान गणेश जी की पूजा, पूर्ण हो जाएगी हर मनोकामना
अपनी पर्सनालिटी और नेचर के अनुसार जानिए आपको किस भगवान के मंदिर में जाकर करनी चाहिए पूजा और क्यों?
अपनी पर्सनालिटी और नेचर के अनुसार जानिए आपको किस भगवान के मंदिर में जाकर करनी चाहिए पूजा और क्यों?
Mulank 1 Horoscope 2026: मूलांक 1 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार-रिलेशनशिप तक का हाल यहां पढ़ें
मूलांक 1 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार-रिलेशनशिप तक का हाल यहां पढ़ें
Rashifal 09 December 2025: आज इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Magh Mela 2026: कब तक चलेगा माघ मेला, जानें शाही स्नान की तारीखों से लेकर इसकी शुरुआत और आखिरी दिन
कब तक चलेगा माघ मेला, जानें शाही स्नान की तारीखों से लेकर इसकी शुरुआत और आखिरी दिन
MORE
Advertisement