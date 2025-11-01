दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए आज से गैर-दिल्ली बीएस-III वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, देखें किन वाहनों पर है रोक

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 1 नवंबर से गैर-दिल्ली पंजीकृत, बीएस-III और इससे नीचे के वाणिज्यिक माल वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है.

राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में बिगड़ती वायु गुणवत्ता से निपटने के उद्देश्य से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने शुक्रवार को घोषणा की कि 1 नवंबर से दिल्ली में सभी गैर-दिल्ली पंजीकृत बीएस-III और निम्न मानक वाले वाणिज्यिक माल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.

सीएक्यूएम द्वारा जारी संशोधित निर्देश के अनुसार, सभी गैर-दिल्ली-पंजीकृत हल्के माल वाहन (एलजीवी), मध्यम माल वाहन (एमजीवी) और भारी माल वाहन (एचजीवी) जो बीएस-VI अनुरूप नहीं हैं, उन्हें 1 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में प्रवेश करने पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.

एक बयान में, आयोग ने कहा कि यह निर्णय वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को रोकने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, जो सर्दियों के मौसम में शहर के गंभीर वायु प्रदूषण के स्तर में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है.

हालाँकि, एक संक्रमणकालीन उपाय के रूप में, बीएस-IV अनुरूप वाणिज्यिक माल वाहनों को 31 अक्टूबर, 2026 तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.

निर्देश में आगे स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली में पंजीकृत वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों, साथ ही सीएनजी, एलएनजी या बिजली से चलने वाले वाहनों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इसी प्रकार, बीएस-VI मानकों वाले पेट्रोल और डीजल वाहन पूरे वर्ष बिना किसी प्रतिबंध के चल सकेंगे.

सीएक्यूएम ने दोहराया कि नए उपायों का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए चल रही पहलों को मजबूत करना और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत दीर्घकालिक रणनीतियों का समर्थन करना है.

इस बीच, दिल्ली की वायु गुणवत्ता में शुक्रवार सुबह मामूली सुधार हुआ, लेकिन यह अभी भी "खराब" श्रेणी में बनी हुई है, तथा कई क्षेत्रों में हाल के दिनों की तुलना में आसमान साफ ​​और दृश्यता बेहतर रही.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शुक्रवार सुबह 8 बजे तक राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 268 दर्ज किया गया, जिसे 'खराब' श्रेणी में रखा गया है. कल सुबह 8 बजे शहर की वायु गुणवत्ता 352 दर्ज होने के साथ 'बेहद खराब' श्रेणी में थी.

कई प्रमुख निगरानी स्टेशनों ने भी वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया. आनंद विहार में AQI 282, आया नगर में 237, बुराड़ी क्रॉसिंग में 249, DTU में 206, द्वारका सेक्टर-8 में 288, IGI एयरपोर्ट में 211, IHBAS दिलशाद गार्डन में 284, ITO में 280, JLN स्टेडियम में 255, नेहरू नगर में 270, ओखला फेज 2 में 255, पंजाबी बाग में 293 और पटपड़गंज में 256 दर्ज किया गया. 'गरीब' के रूप में वर्गीकृत किया गया है.



इस बीच, बुधवार को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने वायु गुणवत्ता में गिरावट के कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) चरण II लागू होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में पार्किंग शुल्क दोगुना करने की घोषणा की.

