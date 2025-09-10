Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

आत्महत्या का ख्याल आया तो 'Never Alone' करेगा रक्षा, AIIMS ने लॉन्च किया AI बेस्ट खास ऐप

इस देश में भारत से 44,000 रुपये सस्ता मिल रहा है iPhone 17, जानिए कितनी है कीमत

Rashifal 11 September 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

IND vs UAE Highlights: कुलदीप-दुबे की घातक गेंदबाजी, फिर आया अभिषेक का तूफान; भारत ने 9 विकेट और 15.3 ओवर रहते जीता मैच

IND vs UAE: कुलदीप यादव ने बरपाया कहर, एक ओवर में चटकाए 3 विकेट, शिवम दुबे ने भी काटा गदर

कितनी पढ़ी-लिखी हैं नेपाल की अंतरिम PM सुशीला कार्की, भारत की इस यूनिवर्सिटी से हासिल की डिग्री?

Watch: शुभमन गिल को जन्मदिन पर मिला खास गिफ्ट, इस शख्स ने कैमरे के सामने दिया 'लाल गुलाब'

IND vs UAE Playing 11: सैमसन-दुबे और तिलक को मिला मौका, रिंकू-अर्शदीप बाहर; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

कौन हैं सुशीला कार्की? नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस जो राजनीतिक संकट के बीच बनीं Caretaker PM

ये हैं बॉलीवुड के 6 सबसे महंगे तलाक, आखिरी वाले की एलिमनी जानकर तो उड़ जाएंगे होश!

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
आत्महत्या का ख्याल आया तो 'Never Alone' करेगा रक्षा, AIIMS ने लॉन्च किया AI बेस्ट खास ऐप

आत्महत्या का ख्याल आया तो 'Never Alone' करेगा रक्षा, AIIMS ने लॉन्च किया AI बेस्ट खास ऐप

Rashifal 11 September 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

IND vs UAE: कुलदीप यादव ने बरपाया कहर, एक ओवर में चटकाए 3 विकेट, शिवम दुबे ने भी काटा गदर

कुलदीप यादव ने बरपाया कहर, एक ओवर में चटकाए 3 विकेट, शिवम दुबे ने भी काटा गदर

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
इस देश में भारत से 44,000 रुपये सस्ता मिल रहा है iPhone 17, जानिए कितनी है कीमत

इस देश में भारत से 44,000 रुपये सस्ता मिल रहा है iPhone 17, जानिए कितनी है कीमत

IND vs UAE Highlights: कुलदीप-दुबे की घातक गेंदबाजी, फिर आया अभिषेक का तूफान; भारत ने 9 विकेट और 15.3 ओवर रहते जीता मैच

IND vs UAE: कुलदीप-दुबे की घातक गेंदबाजी, फिर आया अभिषेक का तूफान; भारत ने 9 विकेट और 15.3 ओवर रहते जीता मैच

कितनी पढ़ी-लिखी हैं नेपाल की अंतरिम PM सुशीला कार्की, भारत की इस यूनिवर्सिटी से हासिल की डिग्री?

कितनी पढ़ी-लिखी हैं नेपाल की अंतरिम PM सुशीला कार्की, भारत की इस यूनिवर्सिटी से हासिल की डिग्री?

Homeभारत

भारत

आत्महत्या का ख्याल आया तो 'Never Alone' करेगा रक्षा, AIIMS ने लॉन्च किया AI बेस्ट खास ऐप

Never Alone ऐप के जरिए छात्र मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से 24x7 वर्चुअल और ऑफलाइन काउंसलिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं.

Latest News

रईश खान

Updated : Sep 10, 2025, 11:46 PM IST

आत्महत्या का ख्याल आया तो 'Never Alone' करेगा रक्षा, AIIMS ने लॉन्च किया AI बेस्ट खास ऐप

Man Suicide Cases

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) दिल्ली ने AI बेस्ड मानसिक स्वास्थ्य और वेलनेस प्रोग्राम 'नेवर अलोन' की शुरुआत की है. इसका उद्देश्य छात्रों के बढ़ते आत्महत्या के मामलों को रोकना और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है.

दिल्ली AIIMS मनोरोग विभाग के प्रोफेसर डॉ. नंद कुमार ने बताया कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 'Never Alone' ऐप के बारे में छात्रों को स्क्रीनिंग, इंटरवेंशन और पोस्ट-इंटरवेंशन जरिए इसके बारे में बताया गया. इस ऐप को एम्स दिल्ली के साथ-साथ एम्स भुवनेश्वर और IHBAS शाहदरा में भी लॉन्च किया गया है.

डॉ. नंद कुमार के अनुसार, 'नेवर अलोन' एक वेब आधारित एप्लिकेशन है, जिसे व्हाट्सऐप के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है. इस ऐप के जरिए छात्र मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से 24x7 वर्चुअल और ऑफलाइन काउंसलिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं.

केवल 70 पैसे प्रतिदिन में संभव
यह पहल ग्लोबल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ (JCIH) के सहयोग से शुरू की गई, जो एम्स दिल्ली के पूर्व छात्र डॉ. दीपक चोपड़ा द्वारा समर्थित है. उन्होंने बताया कि इस ऐप के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य की बेसिक स्क्रीनिंग प्रति छात्र केवल 70 पैसे प्रतिदिन में संभव है. अगर किसी संस्थान में 5,000 छात्र हैं, तो वे एम्स दिल्ली से संपर्क कर इस सेवा को सब्सक्राइब कर सकते हैं.

उन्होंने कहा, “आत्महत्या एक वैश्विक समस्या को काफी हद तक रोका जा सकता है. लेकिन, सबसे बड़ी समस्या है, उपचार का अभाव और कलंक. लगभग 70 से 80 प्रतिशत मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोग इलाज ही नहीं लेते. इसकी बड़ी वजह जागरूकता की कमी और समाज में मानसिक बीमारी से जुड़ा कलंक है.'

नंद कुमार ने यह भी बताया कि कई बार आत्महत्या का निर्णय अचानक संकट की स्थिति में लिया जाता है, जब व्यक्ति आर्थिक समस्या, रिश्तों में तनाव या किसी गंभीर बीमारी जैसी परेशानियों से जूझ रहा होता है. इस ऐप से युवाओं को मार्गदर्शन मिलेगा और वो आत्महत्या जैसा बड़ा कदम नहीं उठाएंगे.

(With IANS input)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इस देश में भारत से 44,000 रुपये सस्ता मिल रहा है iPhone 17, जानिए कितनी है कीमत
इस देश में भारत से 44,000 रुपये सस्ता मिल रहा है iPhone 17, जानिए कितनी है कीमत
IND vs UAE Highlights: कुलदीप-दुबे की घातक गेंदबाजी, फिर आया अभिषेक का तूफान; भारत ने 9 विकेट और 15.3 ओवर रहते जीता मैच
IND vs UAE: कुलदीप-दुबे की घातक गेंदबाजी, फिर आया अभिषेक का तूफान; भारत ने 9 विकेट और 15.3 ओवर रहते जीता मैच
कितनी पढ़ी-लिखी हैं नेपाल की अंतरिम PM सुशीला कार्की, भारत की इस यूनिवर्सिटी से हासिल की डिग्री?
कितनी पढ़ी-लिखी हैं नेपाल की अंतरिम PM सुशीला कार्की, भारत की इस यूनिवर्सिटी से हासिल की डिग्री?
ये हैं बॉलीवुड के 6 सबसे महंगे तलाक, आखिरी वाले की एलिमनी जानकर तो उड़ जाएंगे होश!
ये हैं बॉलीवुड के 6 सबसे महंगे तलाक, आखिरी वाले की एलिमनी जानकर तो उड़ जाएंगे होश!
वो UPSC कपल जिन्होंने सिर्फ 2 हजार रुपये में रचाई थी शादी, जानें IAS Yuvraj Marmat और IPS P. Mounika की खूबसूरत लवस्टोरी
वो UPSC कपल जिन्होंने सिर्फ 2 हजार रुपये में रचाई थी शादी, जानें IAS Yuvraj Marmat और IPS P. Mounika की खूबसूरत लवस्टोरी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE