ब्रेकिंग न्यूज़
₹180 करोड़ निकालने के लिए खोलीं 20 कंपनियां, ऑपरेशन 'साइ-हॉक' से खुला साइबर फ्रॉड का राज

रेहान-अवीवा की इंगेजमेंट को प्रियंका गांधी और Robert Vadra ने किया कन्फर्म, शेयर की बचपन की तस्वीर

'तुम्हारी मौजूदगी मेरी जिंदगी में...' Hrithik Roshan ने किसके लिए किया इमोशनल पोस्ट

Premarital Medical Test: दुनिया का वो देश जहां शादी से पहले जरूरी है मेडिकल टेस्ट, जानिए भारत में क्या है नियम

Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर

भारत के इन 5 राज्यों में है सांपों की सबसे ज्यादा आबादी, जानें किस नंबर पर आता है आपका स्टेट

भारत

₹180 करोड़ निकालने के लिए खोलीं 20 कंपनियां, ऑपरेशन 'साइ-हॉक' से खुला साइबर फ्रॉड का राज

दिल्ली पुलिस ने एक सिंडिकेट साइबर धोखाधड़ी का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया, जिसमें आरोपी व्यक्तियों ने साइबर धोखाधड़ी के जरिए ठगे गए पैसे को निकालने के लिए 20 अलग-अलग कंपनियां खोली थीं.

रईश खान

Updated : Jan 03, 2026, 12:26 AM IST

cyber fraud

दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश किया, जो ठगे गए 180 करोड़ रुपयों को निकालने के लिए 20 अलग-अलग कंपनियां खोल रहा था. दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन 'साइ-हॉक' के तहत आरोपियों को धर दबोचा. पुलिस ने सिंडिकेट से जुड़े दो लोगों को गिरफ्तार किया है. यह ऑपरेशन साइबर क्राइम सिंडिकेट की अहम कड़ियों को निशाना बनाने के लिए शुरू किया गया था, जैसे कि म्यूल अकाउंट का नेटवर्क, कैश हैंडलर और धोखाधड़ी की रकम को रूट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अवैध वित्तीय चैनल.

साइबर पुलिस ने बताया कि NCRP पोर्टल पर शिकायतों की जांच के दौरान यह पाया गया कि नई दिल्ली के इलाके में एक बैंक खाता साइबर-धोखाधड़ी की रकम पाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था.

शुरुआती जांच से पता चला कि यह खाता एम/एस कुद्रेमुख ट्रेडिंग (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड था, जिसका पता ए-1506, 15वीं मंजिल, ए विंग, स्टेट्समैन हाउस, 148, बाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली है.

जांच में पता चला है कि इस अकाउंट का इस्तेमाल ठगे गए पैसे को पाने और भेजने के लिए म्यूल अकाउंट के तौर पर किया जा रहा था. लेकिन जैसे जांच आगे बढ़ी तो पता चला है कि यह कोई बड़ा सिंडिकेट है. शिकायत के आधार पर साइबर पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली जिले में FIR दर्ज की गई और जांच शुरू की गई. जांच के दौरान कथित खाते का विवरण प्राप्त किया गया और पाया गया कि यह राजेश खन्ना नाम के एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड था.

जांच के दौरान पता चला कि इस खाते के खिलाफ कुल 4 शिकायतें दर्ज थीं. आरोपी राजेश खन्ना ने खुलासा किया कि वह अपने दो परिचितों सुशील चावला और राजेश कुमार शर्मा के निर्देश पर निदेशक बना और कंपनी का खाता खोला. फंड ट्रांसफर का नियंत्रण राजेश और सुशील दोनों के हाथों में था. उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने धोखाधड़ी की रकम निकालने के लिए 20 और कंपनियां खोली थीं.

फ्रॉड के 180 करोड़ निकालने की थी प्लानिंग

जांच में यह भी पता चला कि ये शेल कंपनियां और म्यूल अकाउंट पूरे भारत में किए गए साइबर फ्रॉड की रकम निकालने के लिए खोले गए थे. आगे की जांच में कुल 176 एनसीआरपी साइबर फ्रॉड शिकायतें मिलीं, जिनकी कुल रकम लगभग 180 करोड़ रुपए थी. इन शेल कंपनियों के खातों में कथित तौर पर अलग-अलग धोखाधड़ी और विवादित रकम कई स्तरों पर ट्रांसफर की जा रही थी.

जांच के दौरान पता चला कि आरोपी राजेश खन्ना की नोएडा में मौत हो गई है. आरोपी सुशील चावला और राजेश कुमार शुरू में मामले की जांच में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने जांच के दौरान सहयोग नहीं किया और केस से जुड़े किसी भी जरूरी सवाल का जवाब देने से बचते रहे. उन्होंने जांच में शामिल होने के लिए भेजे गए नोटिस को भी नजरअंदाज किया और काम करने का तरीका नहीं बताया.

उन्होंने शेल कंपनियों से जुड़े खातों के बारे में संदिग्ध चैट की. इसके बाद, उन्हें इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. उनके फोन में मिली चैट और सबूतों के अनुसार, यह सामने आया कि राजेश खन्ना का इस्तेमाल सुशील चावला और राजेश कुमार के निर्देश पर मोहरे के तौर पर किया जा रहा था. शुरुआती जांच में उन्होंने बताया कि वे पवन रुइया के लिए काम कर रहे थे, जो कथित रूप से पश्चिम बंगाल में इसी तरह के साइबर फ्रॉड मामलों में शामिल है.

(With IANS input)

Premarital Medical Test: दुनिया का वो देश जहां शादी से पहले जरूरी है मेडिकल टेस्ट, जानिए भारत में क्या है नियम
Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर
भारत के इन 5 राज्यों में है सांपों की सबसे ज्यादा आबादी, जानें किस नंबर पर आता है आपका स्टेट
बिना ऑक्सीजन चंद्रमा में कैसे लग रही है जंग? साइंटिस्ट पृथ्वी को बता रहे जिम्मेदार, जानें वजह
Numerology: नाम में एक छोटे से चेंज से बदल गई आयुष्मान खुराना की जिंदगी! ज्योतिष पिता ने दी थी ये खास सलाह
